Fiscalía de Michoacán detiene a operadora vinculada con asesinado de Carlos Manzo

La Fiscalía General de Michoacán informó de la detención de Wendy Fabiola “N”, identificada como operadora de la célula delincuencial conocida como “El Congo” y presuntamente vinculada al grupo que coordinó el asesinato del ex Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, perpetrado el 1 de noviembre de 2025.

El Fiscal Carlos Torres Piña informó en rueda de prensa que la aprehensión se produjo en el marco de las acciones operativas para esclarecer el homicidio del ex Presidente Municipal.

El 16 de mayo de 2026, Wendy Fabiola “N” fue vinculada a proceso ante un juez de control, quien fijó un plazo de dos meses para la realización de investigaciones complementarias por delitos contra la salud y posesión de cartuchos.

Al momento de la detención, las autoridades le incautaron un teléfono celular, así como diversas dosis de mariguana y metanfetamina.

Según la teoría ministerial de la FGE, la mujer detenida formó parte del grupo de mensajería Threema a través del cual presuntamente se coordinó el crimen.

Tras el arresto de “El Congo” en Apatzingán, Wendy Fabiola “N” asumió el liderazgo de las operaciones de la célula delincuencial adherida al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las investigaciones señalan que su función dentro de la organización incluía la filtración de información respecto a los operativos estatales y federales hacia el grupo criminal, lo que habría permitido a sus integrantes evadir acciones de las fuerzas de seguridad y mantener su operación en distintos puntos de Michoacán.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público en el marco del Día de Muertos en Uruapan, ataque que generó una fuerte reacción social y política en Michoacán y a nivel nacional.

Su muerte desencadenó una amplia investigación en la que han sido detenidas varias personas presuntamente relacionadas con el crimen, cuya ejecución habría sido facilitada por la infiltración del crimen organizado en el entorno cercano del exedil.

La FGE indicó que las indagatorias permanecen abiertas para determinar el nivel de participación de cada uno de los implicados y la estructura completa del grupo delictivo, con la posibilidad de que en los próximos días se emitan nuevas órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.