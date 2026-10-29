Fiscalía de Michoacán detiene a secretaria del Bienestar de Uruapan por caso del asesinato de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvo a Rosa Alejandra “N”, Secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su presunto encubrimiento en el homicidio del Alcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en ese municipio.

La funcionaria se desempeñaba en el Gabinete de la Alcaldesa sustituta Grecia Itzel Quiroz García, madre de dos de los tres hijos del Alcalde asesinado, quien asumió la Presidencia Municipal tras el homicidio.

Según la autoridad estatal, la orden de aprehensión se cumplimentó durante un operativo en el Fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan, donde agentes ministeriales realizaron un cateo autorizado por un juez, con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Tras la detención, la funcionaria fue puesta a disposición de la jueza de control que la requirió, quien determinará su situación jurídica.

La FGE señaló que las investigaciones continúan para esclarecer el homicidio del Alcalde, bajo el principio de presunción de inocencia de la persona detenida.

La detención ocurrió un día después de que Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la FGE, informó que la funcionaria municipal había desatendido tres citatorios para comparecer ante el Ministerio Público y que ya se le había impuesto una multa por no presentarse.

El 28 de octubre, el Fiscal anunció que la institución recurriría a medidas de apremio para garantizar su comparecencia.

La FGE ha señalado que la secretaria municipal tiene vínculos familiares con tres personas investigadas en el caso: es madre de Alejandro “N”, “El Macas”, quien formaba parte del equipo de escoltas del Alcalde y fue detenido junto con otros integrantes de ese grupo por el delito de homicidio doloso por omisión, y tía de Cristian “N”, “El Vikingo”, y de Alexis “N”, “El Brilloso”, capturados posteriormente por su presunta participación en la estructura criminal investigada.

Juan Manzo Rodríguez, subsecretario de Gobierno de Michoacán y hermano del Alcalde asesinado, incluyó a la secretaria del Bienestar en una lista de integrantes del círculo cercano de la Alcaldesa que, según dijo, debían ser investigados.

Quiroz García rechazó esas afirmaciones: “Los compañeros que Juan Manzo comenta... no hay absolutamente nada que la autoridad les señale, ningún tipo de vinculación con la delincuencia organizada, eso lo dicen las autoridades, no lo digo yo, no es mi palabra contra la suya”, declaró la Alcaldesa.

La institución reportó un avance de 90 por ciento en las indagatorias y 33 personas detenidas por su presunta participación en el asesinato, entre ellas Ramón Ángel “N”, “El R1”, y Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, identificados como posibles autores intelectuales de la agresión.

En el caso se han desarrollado cerca de 3 mil 500 actos de investigación, al menos 3 mil actuaciones periciales, el análisis de mil 200 horas de video y 200 mesas de inteligencia.

Vega Rodríguez expuso que la principal línea respecto al móvil del crimen es una represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad emprendidas por el Alcalde en Uruapan, entre ellas la detención de René “N”, “El Rino”, señalado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en ese municipio y en San Juan Nuevo Parangaricutiro.

Entre las acciones pendientes, la FGE mantiene vigente una orden de aprehensión contra el jefe de escoltas del Alcalde, por cuya captura ofrece una recompensa de 100 mil pesos, y el requerimiento a la Alcaldesa para la entrega de los teléfonos celulares del Presidente Municipal asesinado.

Según la institución, las actuaciones relacionadas con la mayoría de las personas detenidas están próximas a avanzar a la etapa de juicio.