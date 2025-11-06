Fiscalía de Michoacán identifica a homicida del Alcalde Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán anunció que identificó al presunto homicida del Alcalde de Uruapan Carlos Alberto Manzo Rodríguez como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años y originario de Paracho.

Durante una conferencia de prensa, el Fiscal Carlos Torres Piña dijo que la familia del agresor que murió tras asesinar al Alcalde, identificó y reclamó su cadáver.

Añadió que los familiares informaron que el joven se ausentó de su hogar, ubicado en el municipio de Paracho, también Michoacán, una semana antes de matar al Manzo Rodríguez.

Torres Piña reiteró que las pruebas al cuerpo del joven dieron positivo a rodizonato de sodio, mientras que su familia confirmó su adicción a las metanfetaminas.

Las investigaciones, añadió, apuntaban a que existían más de dos personas involucradas en el homicidio de Manzo Rodríguez, relacionado con grupos de la delincuencia organizada.

“Los avances de los actos de investigación e inteligencia nos han permitido determinar que en estos hechos participaron más de dos personas y que el homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada”, agregó.