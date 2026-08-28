Fiscalía de Michoacán pide celulares de Carlos Manzo a Grecia Quiroz por investigación

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que a Grecia Quiroz, Alcaldesa de Uruapan, le fueron requeridos el o los teléfonos con los que contaba el ex Alcalde Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025.
El requerimiento forma parte de diligencias para esclarecer el crimen con el objetivo de que el o los dispositivos sean procesados pericialmente, según indicaron las autoridades.
De igual forma, la Fiscalía detalló que se le informó a Grecia Quiroz, en calidad de víctima indirecta, sobre los avances de la investigación.
El requerimiento llega después de que Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de Manzo, señalara un presunto vínculo entre Grecia Quiroz y Samuel “N”, ex funcionario del Ayuntamiento actualmente detenido por su probable participación en el crimen.
De acuerdo con la ampliación de declaración de Rodríguez y nuevos documentos relacionados con Samuel “N”, el exfuncionario habría sido recomendado por Quiroz para incorporarse al gobierno municipal.
El ex funcionario presuntamente retomó actividades dentro del Ayuntamiento después del asesinato de Manzo y recibió un aumento salarial. La Fiscalía deberá corroborar estos señalamientos y determinar si tienen alguna relación con la investigación sobre el homicidio.
Grecia Quiroz cuestiona ampliación de información
Frente a las acusaciones hechas por la ex secretaria, Grecia Quiroz cuestionó la ampliación de declaración, la cual fue entregada varios meses después del homicidio de su esposo.
Ante los medios de comunicación, la Alcaldesa de Uruapan expresó: “¿Por qué después de nueve meses se le ocurrió o por qué se le despertó la imaginación?”.
Asimismo, la Presidenta Municipal instó a Méndez Rodríguez a esclarecer las razones por las cuales demoró en presentar los datos que afirmaba poseer.
“Hay que preguntarle por qué esperó tanto tiempo si, como dice ella, tenía la información de primera mano y los argumentos”, declaró a medios de comunicación.
Por último, Quiroz reiteró su plena disposición para cooperar con las investigaciones y solicitó nuevamente que la Fiscalía General de la República asuma la conducción del caso.
De igual modo, aclaró que sus encuentros con servidores públicos de nivel federal responden únicamente a labores de coordinación en beneficio del municipio.
¿Por qué asesinaron a Carlos Manzo?
El homicidio de Carlos Manzo ocurrió el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público del Festival de las Velas, en el centro de Uruapan. Desde entonces, las autoridades han detenido a personas presuntamente relacionadas con la planeación y ejecución del ataque y mantienen abiertas distintas líneas para esclarecer tanto la participación de la estructura criminal como posibles responsabilidades dentro del entorno del exalcalde.
La investigación también contempla las condiciones de seguridad que rodeaban a Manzo y la posible filtración de información sobre sus movimientos. Con la ampliación de denuncia presentada por Yesenia Méndez y los señalamientos relacionados con Grecia Quiroz, la Fiscalía informó que profundizará en esta línea para determinar si los nuevos elementos permiten establecer responsabilidades adicionales en el homicidio.
El pasado 31 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que, de acuerdo con testimonios de algunos detenidos, el móvil del crimen fue que la organización criminal consideraba que las acciones del presidente municipal representaban una “provocación”.
La afirmación se dio luego de que detuvieron a Ramón Ángel “N”, alias “R1”, quien presuntamente ordenó y financió el homicidio de Manzo.