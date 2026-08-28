Fiscalía de Michoacán pide celulares de Carlos Manzo a Grecia Quiroz por investigación

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que a Grecia Quiroz, Alcaldesa de Uruapan, le fueron requeridos el o los teléfonos con los que contaba el ex Alcalde Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025. El requerimiento forma parte de diligencias para esclarecer el crimen con el objetivo de que el o los dispositivos sean procesados pericialmente, según indicaron las autoridades. De igual forma, la Fiscalía detalló que se le informó a Grecia Quiroz, en calidad de víctima indirecta, sobre los avances de la investigación.

Las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo continúan. ( )

El requerimiento llega después de que Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de Manzo, señalara un presunto vínculo entre Grecia Quiroz y Samuel “N”, ex funcionario del Ayuntamiento actualmente detenido por su probable participación en el crimen. De acuerdo con la ampliación de declaración de Rodríguez y nuevos documentos relacionados con Samuel “N”, el exfuncionario habría sido recomendado por Quiroz para incorporarse al gobierno municipal. El ex funcionario presuntamente retomó actividades dentro del Ayuntamiento después del asesinato de Manzo y recibió un aumento salarial. La Fiscalía deberá corroborar estos señalamientos y determinar si tienen alguna relación con la investigación sobre el homicidio.

Grecia Quiroz cuestiona ampliación de información Frente a las acusaciones hechas por la ex secretaria, Grecia Quiroz cuestionó la ampliación de declaración, la cual fue entregada varios meses después del homicidio de su esposo. Ante los medios de comunicación, la Alcaldesa de Uruapan expresó: “¿Por qué después de nueve meses se le ocurrió o por qué se le despertó la imaginación?”.

Yesenia Méndez, exsecretaria particular de Carlos Manzo. ( )