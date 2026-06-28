Fiscalía de Morelos investiga a ex director de Pemex por agresión contra su esposa

La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una carpeta de investigación por violencia de género en contra del ex director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, tras la difusión de un video que muestra su agresión física contra su esposa, María Felicia Jiménez.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo en un domicilio del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, cuando el implicado aún se desempeñaba como funcionario federal.

La FGE informó que ya mantiene intercambio de información con la Secretaría de las Mujeres federal con el fin de otorgar medidas de protección a la víctima.

“La actual administración de Fiscalía Morelos reitera el compromiso de agotar todas las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades y garantizar una vida libre de violencia en contra de mujeres, niñas y niños”, señaló la institución en un comunicado.

María Felicia Jiménez, docente y doctora en Ingeniería Física Nuclear, declaró que decidió difundir la grabación, captada por cámaras de seguridad, para visibilizar el desamparo que enfrentan las víctimas de violencia cuando sus agresores ocupan posiciones de poder. Señaló haber sufrido agresiones durante cuatro años, que incluyeron golpes e intentos de ahorcamiento.

Ariadna Montiel, líder nacional de Morena, exigió que las autoridades apliquen todo el peso de la ley al ex funcionario y respaldó a la víctima.

“Morena es muy claro: nosotros rechazamos cualquier tipo de violencia para cualquier persona, especialmente hacia las mujeres, y qué bueno que la mujer denunció porque es muy importante que todas las mujeres en el País sepan que van a tener el apoyo de nuestra Presidenta, sea quien sea”, afirmó.

Montiel rechazó además el comunicado emitido por Rodríguez Padilla en respuesta a las acusaciones.

“Me parece que es claro y evidente que ha cometido un delito y esperemos que las autoridades actúen en el marco de la ley y a la mujer y a su familia se le brinde toda la protección necesaria para superar este proceso de violencia”, expresó.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, destacó que Jiménez recurrió directamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en busca de ayuda, y valoró ese hecho como señal de un cambio institucional respecto a administraciones anteriores.

“Ella pide auxilio de la Presidenta, a pesar de que su agresor fue un ex funcionario del Gobierno de México, y creo que vale la pena reflexionar cuántas mujeres en otros momentos y en otros gobiernos, esposas o ex esposas de funcionarios, guardaron silencio”, subrayó.

La apertura de la carpeta de investigación se produce en el marco de una creciente presión política y ciudadana para que el caso no quede impune por los vínculos institucionales del implicado.

Morena, como partido en el Gobierno, reiteró que la posición o el cargo ejercido por una persona no debe constituir condición de excepción ante la justicia.