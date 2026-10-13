Fiscalía de Morelos niega haber sido doblegada tras liberar a ‘El Güero Gym’

La Fiscalía General del Estado de Morelos sostuvo que los hechos ocurridos en Totolapan, Morelos, no significaron que la delincuencia doblegara a las autoridades, luego de que liberó a José David Vergara, "El Güero Gym", presunto líder del grupo delincuencial "La Empresa", vinculado a "Pueblos Unidos", a cambio del rescate de tres agentes ministeriales secuestrados el lunes 12 de octubre.

“Es importante precisar que los hechos ocurridos en Totolapan no pueden analizarse de manera aislada ni reducirse a la afirmación de que la delincuencia doblegó a las autoridades", sostuvo Fernando Blumenkron Escobar, Fiscal General del Estado de Morelos, durante una conferencia de prensa realizada junto con José Luis Bucio Quiroz, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos.

Luis Eduardo Flores Barrios, fiscal especializado en Delitos de Alto Impacto, reconstruyó una operación que originalmente no tenía como objetivo detener a Vergara.

Explicó que agentes ministeriales, peritos y policías estatales acudieron a Totolapan para entregar un inmueble asegurado a un particular y que, durante esa diligencia, recibieron información de que una persona identificada como generador de violencia rondaba el perímetro de seguridad.

El personal concluyó la entrega y desplegó un operativo para localizar al sospechoso.

Vergara fue detenido alrededor de las 14:50 horas por posesión simple de narcóticos, no por los delitos de alto impacto que motivaban las investigaciones en su contra.

La FGE admitió que lo investigaba desde antes de su captura, pero que no existía un mandamiento judicial vigente.

"Existe una investigación, sin embargo, no está siendo formalmente buscado por términos de una orden de aprehensión", reconoció Flores Barrios, quien describió la captura como "una oportunidad operativa que se dio en ese momento".

Alrededor de las 15:30 horas, la FGE recibió el reporte del secuestro de tres elementos de la Agencia de Investigación Criminal que permanecían en la región realizando diligencias relacionadas con homicidios, ajenas al operativo de detención.

Los agentes fueron golpeados y resultaron lesionados por disparos de arma de fuego.

"En este caso tenemos compañeros golpeados, policontundidos y también están lesionados por disparo de arma de fuego", informó el fiscal especializado, quien añadió que al momento de la conferencia aún no se recababan sus declaraciones.

Mientras los investigadores permanecían secuestrados, integrantes de la célula criminal bloquearon los accesos a Totolapan, incendiaron vehículos y exigieron la liberación de Vergara.

La FGE inició una carpeta por secuestro, designó a un especialista en manejo de crisis y abrió una negociación con los captores, que concluyó con la entrega del detenido mediante un acuerdo ministerial de libertad durante la investigación, al tratarse de un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa.

"La decisión de liberar a la persona detenida para rescatar con vida a los tres compañeros privados de su libertad fue una determinación institucional en estricto apego a derecho", afirmó Blumenkron Escobar.

La FGE no reveló con quién negoció la liberación ni identificó públicamente a los mandos criminales que organizaron los bloqueos, aunque informó que investiga al menos a 10 personas, incluido Vergara, por secuestro agravado.

En Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo justificó la liberación al señalar que la decisión buscó evitar una confrontación y proteger la vida de los agentes y de civiles.

“Muchas veces en esta circunstancia cuando hay vidas de por medio, pues se toma la decisión de salvar vidas”, afirmó.

Añadió que, una vez controlada la situación, las autoridades pueden preparar otro operativo para detener al presunto delincuente.

Sheinbaum Pardo también reconoció que personas salieron a las calles para proteger al detenido.

"También se dice que tienen una gran base social, pues no necesariamente, hay personas que llegan a protegerlos", señaló.

Subrayó que el Gabinete de Seguridad mantuvo comunicación con el Gobierno de Morelos desde lunes, pero que la decisión sobre cómo actuar durante el operativo correspondió a las autoridades estatales.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la captura ocurrió en flagrancia durante diligencias del Ministerio Público para recuperar inmuebles y no derivó de un operativo planeado.

“El estado de fuerza que llevaban no era suficiente, no iba suficiente acompañamiento del Gabinete de Seguridad", indicó , quien advirtió que la liberación no implicará impunidad.

“Esto no significa que este sujeto vaya a quedar impune, lo vamos a detener”.

Comparó el caso con el operativo desplegado en el poblado de La Esperanza, Puebla, donde, después de que agentes fueron retenidos en intervenciones anteriores, una nueva acción permitió detener a objetivos criminales y a funcionarios presuntamente involucrados.

Señaló que grupos como el referido participan en extorsión, robo de vehículos, homicidio y venta de drogas.

Bucio Quiroz reconoció las limitaciones del estado de fuerza policial que encontró al asumir el cargo.

Explicó que la corporación contaba con 676 elementos operativos distribuidos en tres turnos, lo que representaba entre 236 y 238 policías por turno para cubrir todo Morelos.

Tras una reorganización que pasó de siete a ocho regiones policiales, aseguró que ahora hay 918 elementos desplegados en dos turnos.

El mando estatal confirmó además que la Secretaría de Marina mantiene una presencia limitada en la entidad, con personal destinado a instalaciones y tareas específicas.

Las autoridades estatales confirmaron que la entrega del inmueble y la detención fueron ejecutadas por la FGE y la Policía estatal, y defendieron la coordinación con la Federación sin detallar por qué el dispositivo inicial no contó con participación directa del Ejército, la Guardia Nacional o la Semar.

"Existe coordinación, desde luego, con las autoridades federales y estatales", se afirmó durante la conferencia, aunque se añadió que "hay operaciones o actividades que se llevan a cabo solamente por autoridades estatales".

Respecto a los bloqueos, la FGE informó que solicitó a la Coordinación General de Movilidad y Transporte verificar la posible participación de operadores de transporte colectivo y de mototaxis, y precisó que las responsabilidades se determinarán a partir de las investigaciones, sin atribuir los hechos a la población de Totolapan en su conjunto.

Pese a que la intervención terminó con la liberación del sospechoso y tres investigadores hospitalizados, Flores Barrios defendió el resultado.

"Yo compartiría que el operativo fue exitoso por cuanto a la detención del sujeto y la entrega del inmueble".

Bucio Quiroz anunció que se prepara un nuevo despliegue para capturar a los responsables: "Vamos a planear un operativo bien".