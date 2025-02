Fiscalía de Morelos solicita desafuero de Cuauhtémoc Blanco, por presunta violación

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del Diputado federal y ex Gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusado del delito de violación en grado de tentativa, presentada por su media hermana, Nidia Fabiola “N”.

El Fiscal Uriel Carmona Gándara confirmó la solicitud de desafuero, ya que este sería un requisito constitucional para que el Ministerio Público pudiera “proceder” penalmente.

“Acá en la Fiscalía de Morelos recibimos una denuncia por un delito grave, que es un delito sexual, de violación en grado de tentativa, que presentó la media hermana de Cuauhtémoc Blanco. Ha presentado pruebas, asistida por sus abogados [...] y durante los últimos meses se ha integrado esta carpeta de investigación”, explicó Carmona Gándara.

“Y, hoy por hoy, dar a conocer que la Fiscalía de Morelos haya presentado ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la solicitud de desafuero en contra del ex gobernador Cuauhtémoc Blanco, como probable responsable de este delito”, señaló.

El ex Gobernador fue acusado por su media hermana de intento de violación, delito que supuestamente habría ocurrido en diciembre de 2023, en la Residencia Oficial del estado.

La mujer también denunció al legislador federal por amenazas y hostigamiento laboral, cuando laboró en la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo de Morelos, durante la administración de Blanco Bravo.

En entrevista radiofónica, con la periodista Azucena Uresti, el Fiscal explicó que sólo si el ex Gobernador era desaforado, las investigaciones ministeriales de la Fiscalía morelense podrían continuar.

“Eso es algo [solicitud de desafuero] que se presentó hoy, ya se enviaron las comunicaciones oficiales, donde se solicita que con motivo de esta denuncia, de este delito, se le practique, se le aplique el procedimiento constitucional al ex gobernador, para que pueda responder ante el juez penal, acá en Morelos”, dijo Carmona Gándara, quien confió en que dicha solicitud no repercutiera en alguna represalia “a nivel político” en su contra, del Ministerio Público que lleva el caso, o para la Fiscalía estatal.

El presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Hugo Eric Flores Cervantes, garantizó que la solicitud de desafuero promovida por la Fiscalía morelense contra el ex Gobernador, sería desahogada de forma imparcial y habría garantías de debido proceso, pero sería la autoridad ministerial la que debería probar las acusaciones.

“Va a haber un debido proceso, se tienen que cumplir requisitos procedimentales, pues si lo hacen bien, insisto, nosotros sólo somos un trámite, ahí quien tendrá que probar responsabilidades no es la Cámara de Diputados, esta sólo da oportunidad a que se investigue, no tengo más que asegurar que aquí en la Cámara para cualquier Diputado, para cualquier legislador o cualquier funcionario público que tiene fuero, nosotros garantizamos debido proceso. Acá no somos fiscalía, no somos Ministerio Público”, añadió Flores Cervantes.

Prefirió no profundizar en las acusaciones contra el ahora Diputado federal, para no quedar impedido para resolver el caso.

“Son públicos los desacuerdos que tuve con él, no me quiero inhabilitar” agregó el legislador, cuya comisión tendría la responsabilidad de dar entrada o no a la petición de la Fiscalía General del Estado de Morelos, para su análisis.

Flores Cervantes dijo que una vez que la Fiscalía ratificara la solicitud, en la Secretaría General Mayor de la Cámara de Diputados, el asunto sería turnado a la Comisión que él encabezaba, y, de ser el caso, sería convocada la Sección Instructora, responsable de desarrollar parte del procedimiento de desafuero, como realizar diligencias para que el Pleno de San Lázaro vote respecto a la procedencia del mismo o lo contrario.

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal Ávila, enfatizó que había motivos políticos en la acusación contra Blanco Bravo, aunque después matizó sus declaraciones.

”Ninguna de las partes que están en este momento en este litigio merece que se le descalifique. Morena apoya la ley y la justicia siempre y no adelanto vísperas porque entiendo bien los motivos que existen a veces de carácter político y a veces de carácter tergiversado” sostuvo.

“Yo no prejuzgo, no, no lo hago y tampoco voy a, ninguna de las partes que están en este momento en este litigio merece que se le descalifique. No lo voy a hacer, lo que le puedo asegurar es que el grupo mayoritario actuará conforme a la ley y conforme a la justicia”, insistió.

El 6 de febrero, luego que la Fiscalía de Morelos anunció que procedería contra el ex Gobernador Blanc Bravo, el Congreso de dicha entidad, con mayoría de Morena, sesionaría para votar la destitución de Carmona Gándara.

El Poder Ejecutivo estatal -encabezado por la Gobernadora Margarita González Saravia- envió un oficio al Congreso local para pedir la separación definitiva del titular de la FGEM.

El coordinador del grupo legislativo de Morena en el Congreso local, Rafael Reyes Reyes, anunció que estaban listos para modificar la Ley Orgánica para reducir el periodo de funciones del titular de la Fiscalía estatal.

“Estoy plenamente convencido que a la llegada de un nuevo Gobernador, pues evidentemente se tendrían que nuevamente modificar las reglas del juego para que no haya un Fiscal que no camine más allá de la independencia [...] Hoy estamos nosotros listos para hacer las modificaciones a la ley orgánica de la Fiscalía, sin lugar a dudas”, comentó Reyes Reyes, durante una conferencia de prensa.

El Diputado de Morena indicó que la próxima semana se citaría a Carmona Gándara, para que compareciera ante el Congreso local, como estaba planeado desde el año pasado, en una audiencia pública, y que no dejarían sin revisar ningún detalle de su gestión.