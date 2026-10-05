Fiscalía de Nayarit indaga atentado contra Gobernador, tras desplome de avioneta

La Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGE) investiga si el desplome de una avioneta registrado el 4 de octubre de 2026 en el municipio de Ixtlán del Río constituyó un atentado contra el Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, luego de que las autoridades detectaran que integrantes del crimen organizado vigilaban sus movimientos y conocían con anticipación su agenda de vuelos.

Elvia Ludmila Heredia, titular de la Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGE), expuso que la alerta se originó semanas antes del siniestro, tras la detención de un presunto integrante del crimen organizado identificado con el alias “Talibán 2”, a quien le fueron asegurados cinco teléfonos celulares que contenían mensajes e información sobre los traslados aéreos del mandatario estatal y de otros funcionarios.

La funcionaria estatal detalló que en uno de los dispositivos, cuatro de la marca Samsung y uno de la marca Google, se localizaron datos sobre matrículas de aeronaves, horarios de despegue y la identidad de las personas que abordaban los vuelos. Según su relato, los mensajes provenían de distintas corporaciones y permitían reconstruir con precisión la agenda del gobernador.

Como evidencia de esa filtración, Heredia mostró mensajes fechados el 20 de febrero de 2026, a las 10:41 horas, en los que se anticipaba un traslado aéreo del mandatario estatal programado para el día 21 del mismo mes y año. “Desde un día antes ya se estaba filtrando la agenda del Gobernador”, señaló la titular de la FGE.

A partir de esa información, las autoridades ministeriales también identificaron la planeación de un posible ataque armado desde un puente de la autopista Tepic-Compostela, según expuso la fiscal estatal.

La aeronave siniestrada, un Cessna Citation I/SP 501 con matrícula XB-BAR, se desplomó la tarde del 4 de octubre de 2026 en una zona serrana de Ixtlán del Río, después de despegar del Aeropuerto Internacional Amado Nervo de Tepic con destino a la ciudad de Aguascalientes. Los restos fueron localizados cerca de la comunidad de Los Mezquites, a unos tres kilómetros del poblado. A bordo viajaban el piloto Óscar Quesada y el copiloto Ángel Ricardo Granados Vargas.

La hipótesis del atentado cobró fuerza debido a que esa aeronave era utilizada ocasionalmente por Navarro Quintero y por integrantes de su familia. La FGE mantiene abierta esa línea de investigación, aunque tampoco descarta que el desplome se haya originado por una falla mecánica o por las condiciones climáticas prevalecientes.

“No queremos descartar la posibilidad de que él hubiese sido el objetivo”, declaró Heredia respecto a la participación eventual del gobernador en ese vuelo. La titular de la FGE agregó que las indagatorias continuarán hasta determinar si existe relación entre el siniestro y la información extraída de los teléfonos asegurados.

Los datos obtenidos de los dispositivos fueron entregados a la Guardia Nacional (GN), a la Secretaría de Marina (SEMAR) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para sus respectivas investigaciones.

Navarro Quintero reconoció que las autoridades han detectado infiltración del crimen organizado en distintas corporaciones de seguridad de la entidad, entre ellas la propia FGE, la Secretaría de Seguridad y las policías municipales. El gobernador llamó a depurar las instituciones estatales de esos vínculos.