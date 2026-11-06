Fiscalía de Tamaulipas confirma que bala de la Guardia Estatal mató a niña en Matamoros

El Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que el disparo que mató a una niña durante un operativo en Matamoros, Tamaulipas, salió de un helicóptero de la Guardia Estatal.

Los hechos ocurrieron el 29 de octubre de este año.

Govea Orozco explicó que los estudios de Servicios Periciales y de los laboratorios de balística de la Fiscalía establecieron que la ojiva calibre 7.62 correspondía al armamento que portaban los elementos de seguridad a bordo de la aeronave, con lo que quedó descartado que el proyectil proviniera de los presuntos delincuentes.

En el helicóptero viajaban cuatro integrantes de la Guardia Estatal: un piloto y tres policías, quienes llevaban armas largas y cortas.

El Fiscal estatal precisó que aún falta identificar al elemento que tenía bajo resguardo el arma involucrada y determinar quién la accionó.

Para esclarecer ese punto, la Fiscalía analiza las bitácoras de vuelo, los registros institucionales y otras pruebas periciales que permitan reconstruir lo ocurrido durante el operativo.

De manera paralela, la Secretaría de Seguridad Pública estatal mantiene una investigación interna a cargo de su área de Asuntos Internos, mientras la Fiscalía integra la carpeta para solicitar los mandamientos judiciales que correspondan y, de existir elementos, proceder penalmente contra quien resulte responsable.

Govea Orozco aclaró que establecer el origen del proyectil no implica que exista ya una responsabilidad individual determinada.

El despliegue de fuerzas de seguridad del 29 de octubre de 2026 tuvo como objetivo capturar a Axel Alfredo, “Axel”, a quien las autoridades consideran un objetivo prioritario.

El Fiscal estatal descartó además que el concepto de “daño colateral”, empleado por funcionarios estatales para referirse a la muerte de la menor, resulte aplicable dentro de una investigación penal, cuyo propósito es esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Las indagatorias continúan abiertas hasta identificar al responsable del disparo.