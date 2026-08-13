Fiscalía de Tamaulipas detiene a padrastro acusado de embarazar a menor de 11 años

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJE) detuvieron a Sirenio “N”, señalado como presunto responsable de la violación de su hijastra de 11 años, quien resultó embarazada, en hechos registrados en el municipio de Matamoros, Tamaulipas. La detención se informó la tarde del 13 de agosto de 2026.

La aprehensión estuvo a cargo de elementos de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de violación equiparada agravada, según un comunicado de la FGJE.

El mandamiento judicial fue librado por el juez de control de la Tercera Región Judicial, con base en los hechos ocurridos en un domicilio de la colonia Infonavit Satélite, en Matamoros, Tamaulipas.

La menor fue canalizada al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, donde las autoridades detectaron el embarazo. Al advertir que la gestación se encontraba en el quinto mes y que la salud de la niña corría peligro, el 11 del mismo mes y año determinaron practicar la interrupción legal del embarazo.

El procedimiento médico se prolongó durante varias horas y, al concluir, la menor fue trasladada a un área especial para su recuperación.

La Procuraduría de la Defensa del Menor de Matamoros anunció que se encargará de vigilar el desarrollo de la niña, así como de garantizar que reciba atención psicológica y médica, continúe con sus estudios y alcance un desarrollo normal.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el desahogo de la audiencia inicial, en la que el juez de control determinará su situación jurídica.

La violación equiparada agravada se configura cuando la víctima es menor de edad y existe una relación de parentesco, autoridad o confianza con el agresor, agravante que incrementa las penas previstas en la legislación penal de Tamaulipas.