Fiscalía de Veracruz confirma asesinato de periodista Roxana Guzmán; detiene a 8 personas

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó este viernes el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, luego de que estudios periciales determinaran que restos óseos localizados en un rancho del municipio de Moloacán correspondían a la comunicadora, quien permaneció desaparecida durante un mes.

Según la FGE, la identificación se realizó mediante pruebas periciales y forenses aplicadas a piezas óseas halladas el 25 de junio de 2026 en un predio de la comunidad Emiliano Zapata, en Moloacán, al sur del estado.

Las autoridades precisaron que la víctima fue privada de la vida en ese sitio y posteriormente carbonizada en un tambo de metal.

Guzmán Ramírez fue privada de la libertad la madrugada del 2 de junio en el municipio de Nanchital, ubicado a 300 kilómetros del puerto de Veracruz.

De acuerdo con Fernando Guzmán, hermano de la víctima, al menos cuatro hombres armados y encapuchados ingresaron a la fuerza a su vivienda mientras la periodista se alistaba para hacer ejercicio; la golpearon, la esposaron en el patio de la casa y la trasladaron en un vehículo tipo Versa, color blanco, con reporte de robo.

El secuestro quedó registrado en un video grabado por familiares desde el interior del domicilio.

Tras la desaparición, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo en la región sur de la entidad y revisaron cámaras de seguridad que permitieron ubicar la ruta de escape de los responsables hacia el municipio de Ixhuatlán del Sureste, conurbado con Moloacán.

La madrugada del 3 de julio se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión por el delito de homicidio doloso calificado.

Entre los detenidos figuran cuatro presuntos integrantes del cártel Grupo Sombra: José del Carmen “N”, “Delta 7”, señalado como autor material y presunto responsable de actos de tortura contra la víctima; Karen Monserrat “N”, “La Hiena”, pareja sentimental de “Delta 7”, acusada de cubrir con palmas el lugar de los hechos y borrar indicios; Javier Iván “N”, “Delta 1”; y Luis Arturo “N”, “Delta 11” o “El Pelón”. Estos tres últimos, junto con “Delta 7”, habrían dado muerte a la periodista y carbonizando sus restos.

También fueron detenidos cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, entre ellos el comandante de la corporación, identificado como Ismael “N”, junto con Julio “N”, Enrique “N” y Juan Carlos “N”.

Según las indagatorias de la FGE, los uniformados habrían proporcionado diésel, alimentos y apoyo logístico al grupo delictivo mientras la comunicadora permanecía en cautiverio; ese combustible habría sido utilizado para calcinar el cuerpo.

Los ocho detenidos serán presentados ante un juez de control en las próximas horas, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Con el asesinato de Guzmán Ramírez, Veracruz acumula 35 homicidios de periodistas en los últimos 22 años, según cifras que han llevado a la organización Reporteros Sin Fronteras a catalogar a la entidad como la más peligrosa de América Latina para ejercer el periodismo.

De acuerdo con el registro de la organización Artículo 19, hasta el 11 de junio de 2026 se habían documentado 10 asesinatos de periodistas durante el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, frente a los 47 casos contabilizados en cada uno de los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, y los 48 del Gobierno de Felipe Calderón.

Con el caso de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, la cifra ascendería a 11 comunicadores asesinados en lo que va del sexenio, de acuerdo con esa misma metodología.

Otras organizaciones, como el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, han reportado cifras distintas al utilizar criterios de conteo más amplios.