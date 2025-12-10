Forbes coloca a Claudia Sheinbaum entre las 5 mujeres más poderosas del mundo

La revista Forbes incluyó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la quinta posición de su listado anual de las “100 mujeres más poderosas del mundo”.

La publicación destacó el papel de la Mandataria nacional en el contexto de la transformación manufacturera de América del Norte.

Según Forbes, la deslocalización de cadenas productivas posiciona a Sheinbaum Pardo en el centro de los cambios industriales que atraviesa la región norteamericana.

“La deslocalización coloca a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el centro de la transformación manufacturera de América del Norte”, señaló el medio especializado en negocios y finanzas.

El primer lugar del ranking correspondió a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, seguida por Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, en la segunda posición.

La tercera casilla fue ocupada por Sanae Takaichi, Primera Ministra de Japón, mientras que Giorgia Meloni, Primera Ministra de Italia, se ubicó en el cuarto sitio.

Por debajo de la titular del Poder Ejecutivo federal se encuentran Julie Sweet, directora ejecutiva de Accenture, en sexto lugar; Mary Barra, directora ejecutiva de General Motors; y Jane Fraser, directora ejecutiva de Citigroup.

El reconocimiento de Forbes a la Presidenta de la República se produce en un momento en que México se posiciona como destino preferente para la relocalización de inversiones manufactureras procedentes de Asia, fenómeno conocido como nearshoring, que incrementa la relevancia estratégica del País en las cadenas de suministro globales.