$!Foro Mar de Cortés convoca a líderes a la acción por la región

Durante la bienvenida al Summit 2025 “Navegando Rutas Alternas”, Radamés Díaz Meza, presidente ejecutivo de Foro Mar de Cortés, instó a empresarios, académicos, integrantes de la sociedad civil y representantes de Gobierno a transformar los retos en oportunidades de futuro.

Líderes del noroeste de México fueron convocados en Los Cabos, Baja California Sur, a un compromiso colectivo y acción valiente ante los desafíos ambientales, sociales y económicos de la Región Mar de Cortés, buscando un modelo de prosperidad sostenible.

El evento se celebra del 5 al 7 de noviembre en Los Cabos.

El evento anual busca fortalecer un modelo de prosperidad con propósito y la sostenibilidad de la Región Mar de Cortés, consolidando su posición como referente para México y el mundo.

La iniciativa subraya la riqueza natural y cultural única del territorio, con jaguares, manglares, desiertos y montañas.

“En Foro Mar de Cortés creemos que todos los problemas tienen solución. Nos toca trazar rutas alternas, esto quiere decir: imaginar, atreverse a hacer las cosas de manera distinta, apostar a resolver, y por encima de todo accionar los compromisos”, expresó Díaz Meza.

Díaz Meza destacó cuatro desafíos principales para la Región. Primero, la inseguridad que se prolonga por más de 420 días en Culiacán, capital de Sinaloa, con más de 2 mil 800 vidas perdidas y una economía gravemente lastimada, sin soluciones visibles de corto plazo.

Segundo, la problemática del campo en Sonora y Sinaloa, con dificultades hídricas, de precios y rentabilidad, sin un futuro cierto para la actividad.

En tercer lugar, mencionó las preocupaciones e incertidumbres en temas arancelarios, jurídicos, de estado de derecho y legalidad, que generan dudas para invertir.