$!Fotos: así se confeccionó la banda presidencial que Sheinbaum usará en su primer Grito de Independencia

Este 15 de septiembre la Presidenta Claudia Sheinbaum dará, por primera vez, el Grito de Independencia, siendo la primera mujer en la historia en hacerlo. Para ello, portará, como es tradición, la banda presidencial elaborada por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional. El proceso para confeccionar la banda presidencial toma 10 días y se lleva a cabo en las Fábricas de Vestuario y Equipo de la Sedena, ubicadas en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

El primer día toman medidas y cortan tres piezas de raso americano verde, blanco y rojo.





Después, los tres lienzos se integran con hilo poliéster y se planchan constantemente para no perder forma, tamaño y calidad.





Una vez que están unidas las piezas, se toman las medidas para colocar el escudo nacional. También marcan, refilan y realzan las bases del pecho, lomo y cola del águila. La persona responsable de este proceso cose con bastidor para asegurar la perfección.





El escudo se borda a mano con tres tipos de hilos canutillo en colores oro y plata. Esta tarea toma 32 horas.

Ya que se tiene el escudo bordado, se verifica que todas las medidas sean correctas, se coloca la parte trasera de la banda y se borda el nombre de la Presidenta.





Luego de la confección, se utiliza un maniquí con las medidas exactas de la Mandataria para verificar la caída de la tela.

Sabiendo que las medidas son correctas, se coloca el fleco canelón y se intercalan los hilos verde, blanco y rojo para coincidir con el color de los lienzos.

Finalmente, las encargadas de la confección colocan la banda en una caja de madera y cristal para su resguardo y se hace entrega la Mandataria en Palacio Nacional.