Fox dice que se ‘arrepiente’ de haber liberado a AMLO del desafuero

El desafuero de López Obrador fue ordenado en abril de 2005 por el entonces Presidente Vicente Fox; pactado con el presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, y con el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo. El Secretario de Energía era Felipe Calderón.

En un video publicado por SinEmbargo en abril pasado en alusión a ese día, López Obrador se despide de sus colaboradores en su despacho de la Jefatura de Gobierno y sale para dirigirse a la Cámara de Diputados, donde pronunciará el discurso contra el desafuero:

“Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa, de los Amigos de Fox, del Pemexgate y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar, me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital”, acusó López Obrador.

Y rubricó: “Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad!”.