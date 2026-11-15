El ex Presidente Vicente Fox pidió respetar las instituciones y los resultados electorales, luego de que afirmara que fue él quien logró la victoria de Felipe Calderón en el 2006 y Morena pidiera una investigación.

En un comunicado, dijo que ha dedicado parte de su vida a defender la democracia, la alternancia y las libertades. Aseguró que se mantiene su compromiso de defender los valores en los que cree.

Sin hacer referencia a sus palabras, en las que se atribuyó el triunfo del PAN en 2006, con lo que el partido permaneció en el poder, mencionó que ninguna persona debe hacer como propio la decisión que se tomó en una elección.

“Me queda claro que nadie debe intentar adjudicarse lo que millones de mexicanos expresaron en las urnas. Mi conducción seguirá siendo la misma: respeto a las instituciones que la organizaron y la calificaron, y respeto a quienes piensan distinto. Hoy convoco a mirar hacia adelante”.

También mencionó que la fuerza del país está en las mexicanas y mexicanos, por lo que merecen seguridad, salud, educación y oportunidades para construir un mejor futuro.

“Seguiré aportando mi experiencia, participando con apertura y defendiendo con firmeza mis convicciones. Porque más allá de cualquier diferencia, hay algo que nos une y debe estar por encima de todo: México y el futuro de nuestros hijos y nietos”, concluyó.

Fox llama a respetar resultados electorales tras asegurar que hizo “ganar a Calderón” en 2006

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, asistió a la Cámara de Diputados para solicitar a los miembros de su Grupo Parlamentario crear una comisión especial que esclarezca el posible fraude electoral de 2006.

“Ahora él (Vicente Fox) lo ha dicho con mucha claridad. Él intervino en las elecciones, cosa que está prohibida ahora y desde entonces, que él quería que quedara alguien de su partido, Acción Nacional, lo dijo con toda claridad”.

En conferencia de prensa, recordó que, dentro de las resoluciones, el Tribunal Electoral manifestó que sí había intromisión del presidente, pero que no había sido determinante, pues la elección se definió por punto 52% de la votación.

“Nuestro movimiento pidió voto por voto, casilla por casilla para abrir las urnas y volver a contar los votos. Gracias a la lucha que nosotros dimos en ese tiempo, la ley se modificó y si las elecciones de entonces se hubieran contado con la legislación de ahora, Andrés Manuel López Obrador hubiera sido presidente desde 2006”, comentó.

¿Qué dijo Fox sobre la elección de 2006?

El 3 de noviembre, el ex Presidente Vicente Fox declaró durante una entrevista con el medio The Objective que tras finalizar su mandato, aspiraba a que el PAN continuara en la presidencia por lo que “hice que ganara Calderón, aunque no sea muy democrático decir eso”.

Tras las afirmaciones, la Presidenta Claudia Sheinbaum propuso abrir una investigación para esclarecer el presunto fraude electoral con el que el Andrés Manuel López Obrador perdió la presidencia en 2006.