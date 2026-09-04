Fox y ‘Alito’ Moreno buscan construir alianza opositora

El ex Presidente Vicente Fox Quesada y el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, se reunieron este 4 de septiembre en la sede nacional del tricolor, en Ciudad de México, con el propósito de construir una alianza opositora frente al Gobierno federal.

Según la dirigencia del PRI, durante el encuentro los asistentes analizaron la coyuntura política nacional, los desafíos democráticos del País y la necesidad de fortalecer los contrapesos institucionales.

Moreno Cárdenas reconoció la trayectoria democrática de Fox Quesada y enfatizó que el contexto político actual exige una oposición firme, capaz de coordinar esfuerzos con la ciudadanía y con organizaciones de la sociedad civil.

El ex Mandatario panista acudió acompañado por integrantes de la asociación civil Alma de México. Fox Quesada expuso que a través de esa plataforma continuará convocando a distintos actores políticos y sociales para impulsar la participación ciudadana y construir una alternativa para el País.

Por parte de Alma de México participaron en la reunión Juan Carlos Romero Hicks, José Luis Salas Cacho, Rodolfo Elizondo, José Espina, Víctor Guerrero Chávez y Juan Hernández.

Por parte del PRI acompañaron a Moreno Cárdenas los coordinadores parlamentarios del partido en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, Manuel Añorve y Rubén Moreira.

Ambos políticos hicieron un llamado a sumar esfuerzos y voluntades entre ciudadanos, organizaciones y fuerzas políticas democráticas.

El encuentro representa un giro respecto al antagonismo histórico entre ambos personajes: en las elecciones del año 2000, Fox Quesada logró vencer al PRI y puso fin a 71 años de ese partido en el poder, en lo que constituyó la primera alternancia presidencial en México.