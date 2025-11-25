$!Fracasa diálogo entre Gobernación y líderes transportistas y campesinos

La mesa de diálogo instalada entre la Secretaría de Gobernación y líderes campesinos y transportistas concluyó sin acuerdos luego de casi cinco horas de negociación.

Los dirigentes campesinos y del transporte rechazaron las condiciones impuestas por el Gobierno federal para continuar las pláticas y advirtieron que ampliarían los bloqueos carreteros que mantienen en al menos 10 estados del País y en cinco cruces internacionales.

La Secretaría de Gobernación acusó que pese a la disposición al diálogo del Gobierno federal, este martes organizaciones transportistas y campesinas no solo mantuvieron cerrados algunos tramos carreteros donde se apostaron el lunes 24 de noviembre, sino que incluso ampliaron el número de bloqueos.

“Generando afectaciones al no permitir el paso de ambulancias, bomberos, servicios de emergencia y de artículos perecederos”, indicó el subsecretario César Yáñez Centeno.

La Segob detalló que, desde el inicio de la reunión, se solicitó a los representantes de campesinos y transportistas comunicarse con sus agremiados para permitir el libre tránsito, evitar las afectaciones a la población y avanzar en la atención de sus demandas.

Sin embargo, según el Gobierno federal, la instrucción no fue acatada.