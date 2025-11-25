$!Fracasa diálogo entre Gobernación y líderes transportistas y campesinos

La mesa de diálogo instalada entre la Secretaría de Gobernación y líderes campesinos y transportistas concluyó sin acuerdos luego de casi cinco horas de negociación.
Los dirigentes campesinos y del transporte rechazaron las condiciones impuestas por el Gobierno federal para continuar las pláticas y advirtieron que ampliarían los bloqueos carreteros que mantienen en al menos 10 estados del País y en cinco cruces internacionales.
La Secretaría de Gobernación acusó que pese a la disposición al diálogo del Gobierno federal, este martes organizaciones transportistas y campesinas no solo mantuvieron cerrados algunos tramos carreteros donde se apostaron el lunes 24 de noviembre, sino que incluso ampliaron el número de bloqueos.
“Generando afectaciones al no permitir el paso de ambulancias, bomberos, servicios de emergencia y de artículos perecederos”, indicó el subsecretario César Yáñez Centeno.
La Segob detalló que, desde el inicio de la reunión, se solicitó a los representantes de campesinos y transportistas comunicarse con sus agremiados para permitir el libre tránsito, evitar las afectaciones a la población y avanzar en la atención de sus demandas.
Sin embargo, según el Gobierno federal, la instrucción no fue acatada.
A la mesa de diálogo asistieron, por parte del Gobierno de México, el secretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán; el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno; el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota Montaño; el subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua, Aarón Mastache Mondragón; y el subdirector general de Administración del Agua de la Conagua, Mauricio Rodríguez Sánchez.
Los productores agrícolas demandaban ajustes a la iniciativa de Ley de Aguas que se discutía en el Congreso de la Unión, precios de garantía para la producción de maíz y seguridad en las carreteras del país.
Para Sinaloa, la protesta incluyó bloqueos en la caseta Cuatro Caminos, en Guasave; la caseta El Pisal y la caseta Costa Rica, en Culiacán; y la planta industrial de Minsa, en Los Mochis.
El sector transportista demanda a las autoridades más seguridad y garantías en las carreteras.