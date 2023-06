El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que fracasó en la elección de dos de cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes podrían votar a favor de invalidar la segunda parte del llamado “plan B”, es decir, el decreto publicado los primeros minutos del 2 de marzo de 2023, por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La primera vez que el mandatario nacional dijo esto fue el 2 de septiembre del 2022 y luego el 2 de marzo de 2023. Los cuatro ministros que propuso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf.

Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño aseguró que el Poder Judicial está al servicio de una minoría, debido a que no tenían como actor principal al pueblo de México y seguían privilegiando la acumulación de dádivas a costa del presupuesto federal.

“No, no me sorprende, [la invalidación del ‘plan B’] ahora sí que eso no es nota. Ministros alineados y el Poder Judicial al servicio de una minoría, no se imparte justicia, no se tiene como actor principal al pueblo al pueblo, es un poder al servicio de una élite política y económica”, afirmó el mandatario nacional.

“Entonces, si hace falta una transformación, pero que lo haga el pueblo de manera democrática. Porque yo fracasé propuse cuatro, y dos a la primera se deslindaron y fueron acomodarse al bloque conservador, claro alegando que son independientes. Sí, son independientes, del pueblo”, reprochó el presidente.

El titular del Poder Ejecutivo Federal consideró necesario una reforma constitucional que democratizara al Poder Judicial, por lo que reiteró que tan pronto como se eligiera a un nuevo Congreso de la Unión, en junio de 2024, mandaría una reforma para que los ministros de la SCJN sean elegidos por voto directo popular.