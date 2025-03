$!Fragmentos humanos hallados en casa de ex funcionario de Cuauhtémoc Blanco no muestran lesiones, dice Fiscalía de Morelos

Apenas el pasado 12 de marzo, la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción de Morelos emitió una ficha de búsqueda y recompensa para lograr aprehender al ex director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, acusado de presuntos hechos de corrupción.

Asimismo, indicó que las muestras de sangre recolectadas al interior del domicilio no son de origen humano.

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos informó que no se detectaron lesiones de origen traumático en los fragmentos humanos hallados al interior de la casa del ex director del Fideicomiso de Lago de Tequesquitengo, Dionicio Emanuel Álvarez.

El 13 de enero, autoridades de Morelos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción un bloque de denuncias por presuntas irregularidades en varias dependencias durante la administración de Cuauhtémoc Blanco por 40 millones de pesos.

Entre las instituciones denunciadas está el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, del cual era responsable Dionicio Álvarez, así como como las secretarías de Infraestructura, de Desarrollo Económico y del Trabajo, y la de Desarrollo Agropecuario y el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.

Édgar Antonio Maldonado Ceballos, consejero jurídico del estado, detalló que cuatro denuncias son en materia penal y dos más de carácter administrativo, aunque solo detalló que uno de los delitos que se denuncian son el ejercicio ilícito de funciones.

El consejero no confirmó que haya denuncias directas en contra del ex Gobernador Cuauhtémoc Blanco pero dijo que, conforme se vayan integrando los expedientes, si hay ex funcionarios involucrados identificados se hará del conocimiento público.