Francisco Barrio, ex Gobernador de Chihuahua, fallece a los 75 años, en EU

Francisco José Barrio Terrazas, ex Gobernador del Estado de Chihuahua y ex Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno federal, murió este 30 de diciembre a los 75 años en un hospital de Houston, Texas, en Estados Unidos, tras permanecer internado durante una semana debido a complicaciones derivadas de una afección cardiaca.

El político, quien también fuera titular de la Secretaría de la Función Pública -entonces Contraloría- durante el Gobierno del ex Presidente Vicente Fox Quesada, presentó problemas de salud tras someterse recientemente a una intervención quirúrgica.

Barrio Terrazas fue una figura emblemática del Partido Acción Nacional y se consolidó como el primer mandatario estatal de oposición en la historia de Chihuahua.

Respecto a su trayectoria en la administración pública, Barrio Terrazas desempeñó el cargo de Presidente Municipal de Juárez de 1983 a 1986.

Posteriormente, tras un proceso electoral histórico, asumió la Gubernatura del estado de Chihuahua para el periodo comprendido entre 1992 y 1998, sucediendo en el cargo a Fernando Baeza Meléndez y terminando con décadas de hegemonía del PRI en la entidad.

”Será muy difícil que alguien pueda llenar sus zapatos, resulta muy doloroso aceptarlo, Pancho Barrio ha partido y deja un gran legado para el México de hoy”, expresó Ramón Galindo Noriega, ex Alcalde de Juárez, a través de sus canales de comunicación digital, donde extendió sus condolencias a la familia del ex funcionario federal.

Durante su carrera política, Barrio Terrazas también fungió como Diputado federal y fue Embajador de México en Canadá.

En el año 2005, participó en el proceso interno de su partido como precandidato a la Presidencia de la República, manteniéndose hasta sus últimos años como una de las voces críticas y referentes ideológicos dentro del panismo nacional.

El fallecimiento del ex Gobernador ocurre en un contexto donde su legado es recordado por la transición democrática en el norte del País.

Hasta el momento, no se han detallado los servicios funerarios ni si los restos del ex Secretario de Estado serán trasladados a territorio mexicano para recibir homenajes póstumos en Chihuahua o en la Ciudad de México.