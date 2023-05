Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), afirmó que “duerme tranquilo”, ello a pesar de la muerte de 40 migrantes extranjeros en un incendio ocurrido en una estación migratoria, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ya que, según dijo, que al momento de dicha tragedia, él “estaba a mil 800 kilómetros de distancia”.

“Sí, yo estaba a mil 800 kilómetros de distancia del incidente y he guardado silencio en mi argumentación jurídica, porque me acogí a mi derecho de silencio. No habría podido llegar en tres minutos que se sufrió la conflagración, en la que dos venezolanos provocaron, con dolo, el incendio, y empleados del INM irresponsablemente no localizaban la llave”, explicó el funcionario federal.

Durante una entrevista con representantes de diversos medios de comunicación, en el marco de una visita al archivo del INM, Garduño Yáñez aclaró que no piensa en renunciar a su cargo, aunque sería el presidente Andrés Manuel López Obrador quien decidiera si continuaba o no al frente del Instituto Nacional de Migración.

Asimismo, el funcionario federal recordó que estaba sujeto a proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público, sin embargo, el juez hizo valer el principio de presunción de inocencia y rechazó la petición de la Fiscalía General de la República (FGR), de que fuera separado de su cargo.

“He comparecido, como lo dije inicialmente, mis compromisos como ciudadano, como servidor público de observar la ley, fui puesto ante el juez por el delito de ejercicio indebido del servicio público y se me vinculó a proceso”, dijo Garduño Yáñez.

“El juez fue el que ordenó que no me podían ellos revocar el cargo, ¿por qué?, porque hay presunción de inocencia, pero algunas gentes ya me acusaron, me procesaron, me condenaron, sé que esas son las circunstancias y lo más doloroso y la misión que me encargó el presidente de la República es atender a los heridos”, agregó el comisionado del INM, quien aseguró que su cercanía con López Obrador no interfería en el proceso legal.

“No conozco yo las decisiones del presidente y aquí no hay las amistades, ¿por qué? Porque es un equipo de trabajo y él es el titular del [Poder] Ejecutivo [Federal], yo solamente soy un empleado del Poder Ejecutivo”, señaló el comisionado del Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Además, Garduño Yáñez sostuvo que como titular del INM era el responsable de todo lo que acontece en dicha institución, pero que no podía asumir todas las circunstancias específicas, ya que para ello había una estructura orgánica.

“Todo es mi responsabilidad, [por ejemplo] este archivo, nada más que para esto el Instituto Nacional de Migración cuenta con una estructura orgánica y responsabilidades y mandos. Entonces, yo no podría estar atendiendo todos y cada uno de los 600 inmuebles que tiene el Instituto Nacional de Migración, no podría yo estar atendiendo, personalmente, cuestiones de si en el archivo pusieron mal una caja, para eso hay servidores públicos”, argumentó el comisionado del INM.

El 30 de abril de 2023, tras más 10 horas de audiencia, Víctor Hernández Calderón, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, vinculó a proceso a Garduño Yáñez, aunque determinó que el comisionado del INM lo haría en libertad y solo acudirá a firmar cada quince días, dentro de la causa penal 237/2023.

Además, el juez de control estableció que los fiscales tenían cuatro meses para complementar la investigación y la acusación contra el funcionario federal, a quien se le responsabilizaba de no cumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.

El 25 de abril de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó por el delito de ejercicio ilícito del servicio público por el incendio en estación migratoria, -que no tiene prevista la prisión preventiva de oficio, aunque sí la justificada-, por el caso de la muerte de 40 migrantes extranjeros en un incendio ocurrido en una estación migratoria, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La noche del 27 de marzo de 2023, un incendio se registró en la estación provisional Juárez del INM -dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)-, ubicada junto al Puente Internacional Reforma, conocido también como Lerdo-Stanton, en Juárez, Chihuahua -ciudad fronteriza con Estados Unidos-, lo que provocó la muerte de 40 migrantes (6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano).y lesiones en 27 personas extranjeras más.