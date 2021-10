El sinaloense Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo de quien fue candidato presidencial por el PRI en el 2000, Francisco Labastida Ochoa, aparece en los documentos denominados “Pandora Papers”, vinculado a una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas que fue constituida en agosto de 2006.

Labastida Gómez de la Torre, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en Sinaloa en 2016 -durante el Gobierno de Mario López Valdez, conocido también como “Malova”-, se convirtió en accionista mayoritario de la empresa Fuentes Pyasa Corp en junio de 2008 tras adquirir 20 mil acciones.

Dicha compañía era la propietaria de una embarcación denominada “Pez Gordo”. En una actualización hecha por Trident Trust en 2014 a las estructuras bajo su registro, se lee que la empresa había sido cerrada.

En respuesta a un cuestionario enviado por el diario español El País, en el marco de esta investigación, Labastida Gómez de la Torre detalló que la empresa de la cual adquirió los derechos de uso de la embarcación no ha tenido operaciones mercantiles.

“Yo fui un comprador de buena fe, con la intención de comprar un paquete accionario que me ofreciera los derechos para hacer uso y disfrutar de una embarcación turística y no para llevar a cabo ninguna otra operación mercantil”, dijo el hijo del también ex titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y ex gobernador sinaloense.

Una filtración con alrededor de 11.9 millones de documentos, denominados “Pandora Papers” revelan que millas de políticos, funcionarios y millonarios recurrieron a “empresas de papel”, fideicomisos opacos y maniobras financieras para trasladar sus fortunas a jurisdicciones en paraísos fiscales, evadiendo así a las autoridades, según el caso, este domingo 3 de octubre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y publicado por Quinto Elemento Lab.

Dentro de los documentos filtrados se encuentran los nombres de 3 mil mexicanos, entre los que destacan Julio Scherer Ibarra, ex titular Consejería Jurídica de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y, Jorge Arganis Díaz Leal, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Federal.

Aparecen también el senador Armando Guadiana Tijerina, del grupo parlamentario de Morena, y Julia Abdala Lemus, pareja desde hace más de 20 años de Manuel Bartlett Díaz, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como Germán Larrea Mota Velasco, de Grupo México, y, María Asunción Aramburuzabala Larregui, considerada la sexta persona más rica de México.

La investigación denominada “Pandora Papers” señala que ciudadanos mexicanos han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.