Frena regresa a las calles de la CdMx después del fracaso en la ‘toma del Zócalo

Fueron días en que los integrantes del movimiento hicieron ruido en las redes por los momentos chuscos, mas no por la protesta misma. El show en el corazón de la Ciudad de México ha concluido. Pronto, sin embargo, aseguran que volverán a reunirse, ahora en el Monumento a la Revolución.

Son varios episodios del campamento FRENA que se quedan en la memoria de los capitalinos. Desde las casas vacías y mojadas en la primera noche del plantón, hasta cuando el viento las hizo volar frente al Palacio Nacional. Este diario realiza aquí un recuento de los daños.

LAS CASAS VACÍAS

El 20 de septiembre, cuando no tenían ni 48 horas en el plantón, la usuaria de Twitter Camila Martínez mostró que las casas de campaña estaban desocupadas.

A través de su cuenta de Twitter, Martínez mostró que en algunas de las casas de campaña colocadas en Avenida Juárez no hay presencia de los manifestantes. “Ya estamos aquí, en el nuevo plantón que busca tirar a López Obrador, diciendo que es un dictador”, dijo. Tras ello, la mujer levantó dos de las casas de campaña y mostró que no hay nadie al interior. “No hay nada, no hay absolutamente nada”, agregó.

LAS CASAS VOLADORAS

El 6 de octubre, un fuerte ventarrón provocó que varias casas de campaña de FRENA, instaladas en el Zócalo de la Ciudad de México, salieran volando por los cielos, evidenciando que muchas de ellas estaban vacías.

Un video compartido en redes sociales mostró el momento preciso en que un torbellino pasó por la explanada central y arrasó con el campamento, logrando levantar las tiendas por varios metros.

CHOQUES EN EL ZÓCALO

En septiembre, seguidores del Presidente Andrés Manuel López Obrador marcharon ante los integrantes del Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (FRENA) en el Zócalo de la Ciudad de México.

“¡Los vamos a sacar, los vamos a sacar! ¡Fuera FRENA, fuera FRENA!”, gritaron los manifestantes, quienes iban acompañados hasta con mariachis.

Los seguidores del Presidente de México cantaron ¡México lindo y querido! Hubo baile. Autoridades de la Ciudad de México resguardaron la zona.

EL LÍDER DE FRENA

Las palabras de Gilberto Lozano se han multiplicado en cientos de personas. Quienes han marchado desde los primeros días del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que hasta ayer ocupaban el Zócalo replican que “López” –como les gusta llamar al Presidente– miente, destruye, asesina, roba, engaña y apoya a centroamericanos.

El Frente Nacional Anti AMLO (FRENA) es una organización alejada de los partidos políticos con los que quizá por naturaleza podría hacer alianza contra el Gobierno. Se dicen apartidistas y críticos de todo funcionario público.

Con base en la filosofía de Lozano, FRENA, que antes fue el Congreso Nacional Ciudadano –otra organización que interpuso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda contra Enrique Peña Nieto por crímenes de lesa humanidad y corrupción sistematizada– tiene como objetivo la renuncia del Presidente en turno.