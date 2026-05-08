Frente a legisladores, Sheinbaum promete no intervenir en candidaturas y les pide unidad

Unidad entre morenistas y con sus partidos aliados, defensa de la soberanía y la promesa de no interferir en la definición de las candidaturas para 2027. Esos fueron los principales mensajes que dio la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a los cientos de diputados y senadores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo que se reunieron en Palacio Nacional.

Este encuentro, común al final de cada periodo legislativo entre la mandataria con legisladores de su coalición, sin embargo, estuvo envuelto por las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos contra políticos de Sinaloa que pertenecen al movimiento morenista.

Los legisladores señalaron que no hubo menciones directas de Sinaloa, el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, o Donald Trump, pero la Mandataria hizo una referencia tangencial sobre el caso y se refirió a una presión injerencista del extranjero.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, calificó el discurso de Sheinbaum como “muy sentido” y “muy histórico”, en el que les pidió explicar a la población las amenazas de injerencia, intervencionismo y de actitudes hostiles contra México.

El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, señaló como un único acuerdo mantenerse unidos.

“Hablamos de una evaluación de lo que pasó y de nuestro reto para el 27”, dijo.

La Mandataria calificó como momentos complejos en los que deben de estar unidos. Insistió que no se debe permitir la injerencia de gobiernos extranjeros.

Para el Senador Gerardo Fernández Noroña, el de este jueves fue “el discurso más bello” que le ha escuchado a la Presidenta, con énfasis en que la unidad es con la población y la defensa de la soberanía.

“Bellísimo discurso. Estoy, lo digo sin exagerar, conmovido. Estoy muy orgulloso de mi compañera Claudia Sheinbaum”.

Dentro de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum hizo un recuento histórico, en el que retomó episodios como la Independencia, la Guerra de Reforma y les solicitó a los legisladores profundizar la llamada “transformación” de su proyecto político.

Para el Senador Saúl Monreal, lo más destacado fue mantener el tenor sobre la no injerencia de algún gobierno extranjero, “de la defensa de la soberanía de nuestro País”.

Además de la Presidenta, en el encuentro tomaron la palabra la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y un representante por cada grupo parlamentario: el Diputado Carlos Puente por el PVEM; el Senador Alberto Anaya, por el PT; y el Diputado Ricardo Monreal por Morena.

Todos, según los testimonios, cerraron filas con la Mandataria.

De acuerdo con algunos de los asistentes, además de mostrar su respaldo a la Presidenta, el Diputado Ricardo Monreal le pidió que durante las labores de territorio, los funcionarios del Gobierno federal les respalden y brinden atención.



Unidad entre aliados

La Presidenta no habló de forma explícita del rechazo del PVEM y el PT a sus propuestas de reforma constitucional; sin embargo, sí mencionó que pueden tener diferencias respecto a la “revocación de mandato” —incluida en su Plan B y rechazada por el PT—, pero que mantienen un proyecto común y aprovechó para llamar a la unidad dentro de su coalición.

El Senador Higinio Martínez, vicecoordinador de Morena, destacó esa intención de mantener su alianza electoral y parlamentaria: “los votos en contra generaron ánimos un poco difíciles del morenismo en el país. Este encuentro puede entenderse como un llamado a que seguimos juntos, en las diferencias. Además, así lo dijo la Presidenta, las diferencias pueden existir, pero hay algo más que nos une, en este caso la Nación”.

La alianza, sin embargo, se mantiene sólo a nivel federal, precisó a su salida el coordinador del Verde en el Senado, Manuel Velasco.

“La alianza está firme, está unida... bueno, está unida en torno a la Presidenta de México y en el proceso federal”, dijo.



Promete no interferir en candidaturas

Los legisladores relataron que Claudia Sheinbaum les pidió que salgan a territorio a hacer política y que por encima de las aspiraciones a cargos públicos está su proyecto. Les prometió, dijeron, que no interferirá en la definición de las candidaturas para la elección de 2027.

La Mandataria, según señalaron los legisladores, dijo que más allá de quien sea candidata o candidato, lo importante es la unidad con la población y la defensa de la soberanía.

“Dijo muy claro: no me voy a meter, se van a aplicar las encuestas; quien gane la encuesta será la persona que sea candidata”, citó Fernández Noroña.

La Senadora Beatriz Mojica, aspirante a la Gubernatura de Guerrero, también destacó el compromiso.

“Fue muy clara en decir que no habrá interferencias de ningún tipo, se respetarán las encuestas plenamente (...) En ese sentido nos convocó a la unidad, a seguir trabajando en el territorio, para fortalecer nuestro vínculo con la población”.



Entre selfies y saludos

Los diputados de Morena llegaron y se retiraron de Palacio Nacional en tres autobuses que contrató el grupo parlamentario. Los de PT y PVEM arribaron de forma directa por sus propios medios.

En tanto, los senadores de los tres partidos se reunieron antes en el Hotel Ciudad de México. Aprovecharon para tomarse una gran foto en las escalinatas del inmueble y cruzaron a pie la plancha del Zócalo, con pausas para continuar con sus retratos. Cuando llegaron a Palacio Nacional, se abrió el acceso para los diputados que ya esperaban pegados al muro en busca de un poco de sombra.

Tanto a la entrada como a la salida, algunos legisladores fueron requeridos por transeúntes y paseantes en el Centro Histórico que les pidieron saludos y fotografías.

Con saco azul, tenis blancos y gafas oscuras, el Diputado y productor de espectáculos Sergio Mayer se retrataba con transeúntes de todas las edades.

Mientras se dejaba tomar fotos, un par de meses después de que dejó el Congreso para participar en reality show y Morena le suspendió sus derechos partidistas, el legislador aprovechaba para cantar una canción de Juan Gabriel que salía de los comercios cercanos:

“Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti,

mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor

por amor mi error...”.

Otro de los más socorridos en la calle fue el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, cuyas acusaciones de abuso sexual dividieron a su propia bancada en la Cámara de Diputados y la coalición de su partido con legisladoras del PT.

El ex Gobernador de Morelos estuvo cerca de responder los cuestionamientos, pero se concentró en evadir las preguntas con las solicitudes de selfies de quienes lo reconocen por su carrera de futbolista.

—Diputado, ¿les llamó la atención la Presidenta por las acusaciones de Estados Unidos? ¿Les hizo alguna advertencia? —se le preguntó.

—¿Que nos va...? —empezó a responder el Legislador... pero una nueva petición le interrumpió: “Cuauh, una foto con mis niños...”.

Al final del encuentro, sobre esa misma calle de Moneda, se retiraron abrazados el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, y el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio.

“En Guerrero vamos a ir unidos Morena, Verde y PT”, prometió Velasco, quien semanas atrás destapó como aspirante a la gubernatura de ese estado a la presidenta de su partido, Karen Castrejón.

“Juntos, hasta la victoria”, añadió Salgado, quien tiene impedido contender por el cargo que despacha actualmente su hija, debido a los estatutos de su partido.