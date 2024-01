El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este martes a Donald Trump, quien reiteró que una de las acciones de su gobierno, en caso de ganar nuevamente la elección presidencial en Estados Unidos, sería la de sellar la frontera con México.

Al amago del ex Presidente de EU, el Mandatario mexicano afirmó que esto no se podría realizar, ya que habría pérdidas económicas para ambas naciones.

“[Este discurso de Trump] es parte de las campañas en Estados Unidos, se expresan muchas cosas en las campañas para tratar de ganar votos; sin embargo, no se pueden cerrar las fronteras entre México y Estados Unidos”, enfatizó.

“No se puede cerrar la frontera porque es fundamental la integración, económica, social, es indispensable la buena vecindad. Imagínense cerrar la frontera un día lo que significa de pérdida para las empresas estadounidenses y mexicanas, un día, pero, bueno, todo esto tiene que ver con las campañas”.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador reconoció que Trump iba arriba en la contienda interna del Partido Republicano, Sin embargo, llamó a lograr la cooperación bilateral.

“Están realizándose campañas en los partidos, he visto resultados de las internas en el partido republicano y va arriba el Presidente Trump, le ha ganado a [Ron] DeSantis que también tiene un discurso antiinmigrante, porque piensa que de esa manera obtiene votos. Lo importante es buscar la cooperación entre nuestras naciones”, mencionó.

“Reafirmar nuestra amistad, no hay realmente [un problema] con el presidente Trump, sólo tuvimos una diferencia cuando intentó establecer aranceles y, sin embargo, se llegó a un acuerdo, fue lo único, estamos hablando de aranceles. Cerrar [la frontera] no se puede”.

La noche del 15 de enero, al celebrar su triunfo en el caucus de Iowa, con más del 50 por ciento, Donald Trump reiteró que una de las acciones de su gobierno sería sellar la frontera con México y realizar el esfuerzo de deportación más grande en la historia.

“Vamos a sellar la frontera, porque actualmente hay millones y millones de personas entrando al país en un número mucho más grande que el Estado de Nueva York”, dijo el precandidato republicano en Des Moines, acompañado de sus hijos Donald y Eric Trump.

“Están llegando de países que nunca han escuchado, están llegando de instituciones mentales. Son cientos y cientos de terroristas, tendremos un esfuerzo de deportación nunca antes visto. Tenemos que frenar la invasión”, agregó.

“Construiremos 300 kilómetros más de muro. En mi Gobierno tuvimos la frontera más segura de la historia [...] Hicimos que México nos diera 28 mil soldados. Tuvimos el programa Quédate en México”.

Además de Trump, en los caucus de Iowa participaron el Gobernador de Florida, Ron DeSantis; la ex Gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de EU ante Naciones Unidas, Nikki Haley; el empresario Vivek Ramaswamy; y el ex Gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson.

En los caucus pueden participar todos los ciudadanos interesados, quienes se reúnen en el centro de votación del distrito que les corresponde, para discutir en voz alta y votar en un papel quién quieren que sea el candidato de un partido.

A diferencia de unas elecciones primarias, los caucus no los organiza el estado sino los propios partidos, en este caso el Republicano, y se llevan a cabo gracias a voluntarios. Mientras que las primarias se asemejan a una jornada electoral, con ciudadanos votando durante horas, los caucus son en un día y a una hora determinada.

En cada centro hay un presidente que se encarga de preguntar si hay alguien que quiera hablar en nombre de cada candidato. Una vez que todos hayan hablado, se entregan hojas de papel a los votantes y escriben, a mano, el nombre de su aspirante elegido.

A Iowa le corresponden 40 delegados de los 2 mil 469 que se distribuyen entre los 50 estados -el 1.6 por ciento-, que son quienes acaban eligiendo al candidato en la convención del partido, que en el caso de los republicanos tendrá lugar en julio de 2024. Asimismo, en dicha entidad, los candidatos reciben un número de delegados proporcional al porcentaje de votos que obtienen.