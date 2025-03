$!‘Fue un circo’, reclaman familias buscadoras tras recorrido en rancho Izaguirre en Teuchitlán; Fiscal General no llega a encuentro

Afuera del rancho Izaguirre en Teuchitlán permanece un grupo de madres buscadoras. Asoleadas y cansadas, se mantienen de brazos cruzados mientras esperan que alguna autoridad se acerque y les dé explicaciones.

“Nuestra molestia es que nos trajeron a ver un circo y esto es una burla para nuestro dolor”, sentencia Patricia Sotelo, una madre buscadora del colectivo Huellas de Amor y quien busca a su hija Fanny Areli Quezada Sotelo desde 2021.

Las madres buscadoras fueron invitadas al rancho Izaguirre este jueves 20 de marzo tras un anuncio del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de que el predio sería abierto para la visita de colectivos buscadores, organizaciones civiles y medios de comunicación. Sin embargo, ni él ni el Fiscal estatal acudieron al sitio. Tampoco hubo elementos que explicaran cuáles son los avances en el predio.

Las madres fueron citadas a las 11:00 de la mañana y llevadas por un autobús de la Fiscalía estatal hasta el rancho Izaguirre, ubicado en la delegación de la Estanzuela, a siete minutos de la cabecera de Teuchitlán. Desde que estaban por llegar tenían la ilusión de poder ver indicios como mochilas, ropa interior, calzado y prendas, para poder confirmar o descartar una posible evidencia de que ahí estuvo su familiar desaparecido.

“Pensamos que íbamos a entrar juntos, no, nos dividieron por grupos y nos dieron indicaciones que teníamos 15 minutos para ver y entrar. Yo no vengo a un museo, no vengo a un zoológico, de party, a divertirme, yo vengo a ver si encuentro a mi hija aquí, yo vengo a ver si aquí estuvo mi hija”, comenta Patricia.