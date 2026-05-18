‘Fue una decisión de ellos entregarse’: Sheinbaum, sobre ex funcionarios de Sinaloa

La entrega de ex funcionarios del Gobierno de Sinaloa a autoridades de Estados Unidos no representa ningún riesgo, manifestó la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, la Mandataria descartó que eso signifique un riesgo para el País.

“Fue una decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo”, manifestó.

Lo anterior lo expuso después de que el viernes se diera a conocer sobre la entrega del ex Secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez.

Además, ese día también se manejó la versión sobre la entrega del ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, aunque aún no ha habido información oficial.

Durante la conferencia matutina expresó que sobre los señalamientos de Donald Trump sobre los gobiernos en México y sus supuestos vínculos con el crimen organizado, Sheinbaum Pardo afirmó que le ha respondido que no es cierto.

“No me lo dice a mí”, asentó.