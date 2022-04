‘Fue una falla humana masiva’, reconoce titular de Seguridad de NL sobre caso Debanhi

MONTERREY._ Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad de Nuevo León, reconoció una “falla humana masiva” en la búsqueda de la joven Debanhi Escobar, quien después de 13 días de desaparecida su cuerpo fue hallado hasta la cuarta visita al lugar donde se encontraba.

“Es una falla humana masiva; ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada. Y no es la primera vez que pasa con las búsquedas. Yo creo que fue un problema en la búsqueda, lo que pasa es que lamentablemente estaba en el fondo del agua y no se visualizaba”, dijo el funcionario al salir del Palacio de Gobierno de Nuevo León.

Cuestionado sobre esta tardanza en la búsqueda y la responsabilidad de la Secretario de Seguridad de Nuevo León en este caso, Fasci Zuazua señaló que la autoridad para informar sobre el tema es la Fiscalía General de Justicia e insistió que el grupo de búsqueda especializada a su cargo inició el lunes, y previamente no podían participar por cuestiones legales.

“La policía no era parte de las búsquedas, se preparó el grupo especial que estuvo auxiliando. La labor de la Fuerza Civil es auxiliar, porque por Ley no somos parte”, detalló ante medios.

El Gobierno federal confirmó este viernes el hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, la joven de 18 años que desapareció el 9 de abril en el estado de Nuevo León en un caso que sacudió al país.

El funcionario recordó que Escobar volvía de una fiesta y se bajó de un taxi en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo, aunque no se ha aclarado cómo llegó el cuerpo al motel.

El conductor tomó una fotografía de la joven en la carretera que se volvió viral en México, lo que desató protestas feministas para exigir su aparición.

En su conferencia diaria, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “lamentable” el hecho, del que aún se desconocen las causas y si fue un feminicidio.

El mandatario aclaró que la investigación corresponde al Gobierno de Nuevo León y a la Fiscalía General del Estado, pero ofreció la disposición del Gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR).

El subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno federal, Ricardo Mejía, dijo que las autoridades locales localizaron el cuerpo de la joven en una cisterna del motel Nueva Castilla. Foto: Captura de pantalla

Aunque aún falta la prueba genética, en la madrugada del viernes, el padre de Debanhi confirmó a la prensa local la identidad del cuerpo, que portaba la misma vestimenta y un crucifijo que llevaba la joven.

El padre de la joven criticó también los fallos de la Fiscalía local por su tardanza en reaccionar.

El caso muestra la ola de violencia machista y de desapariciones en México, donde asesinan a más de 10 mujeres al día y hay más de 99.000 personas no localizadas desde 1964, según cifras oficiales.

Diferentes colectivos feministas de Nuevo León convocaron este viernes 22 a una movilización frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), a las 17:00 horas.