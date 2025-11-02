¡Fuera, asesino!: gobernador Ramírez Bedolla abandona funeral del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, entre reclamos

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, abandonó este domingo el funeral de Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan, acompañado por sus escoltas entre gritos de “fuera”, “asesino” y “delincuente”.

De acuerdo con videos en redes sociales, algunos de los asistentes que se encontraban afuera del inmueble en el que se realizó el funeral del presidente municipal gritaron reclamos a Ramírez Bedolla, quien fue llevado por personal de seguridad hasta una camioneta.

Alrededor del mediodía, el gobernador Ramírez Bedolla publicó en sus redes que acompañó al subsecretario de Gobierno, Juan Manzo, y a la familia del alcalde Carlos Manzo durante el sepelio en la ciudad de Uruapan.

“Sé que su asesinato genera muchísima rabia e indignación, todos estamos consternados e indignados, pero vamos a dar la cara y vamos a actuar de inmediato para garantizar que haya justicia y paz para el pueblo de Uruapan”, escribió.