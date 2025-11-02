¡Fuera, asesino!: gobernador Ramírez Bedolla abandona funeral del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, entre reclamos

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, abandonó este domingo el funeral de Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan, acompañado por sus escoltas entre gritos de “fuera”, “asesino” y “delincuente”.
De acuerdo con videos en redes sociales, algunos de los asistentes que se encontraban afuera del inmueble en el que se realizó el funeral del presidente municipal gritaron reclamos a Ramírez Bedolla, quien fue llevado por personal de seguridad hasta una camioneta.
Alrededor del mediodía, el gobernador Ramírez Bedolla publicó en sus redes que acompañó al subsecretario de Gobierno, Juan Manzo, y a la familia del alcalde Carlos Manzo durante el sepelio en la ciudad de Uruapan.
“Sé que su asesinato genera muchísima rabia e indignación, todos estamos consternados e indignados, pero vamos a dar la cara y vamos a actuar de inmediato para garantizar que haya justicia y paz para el pueblo de Uruapan”, escribió.
Protección federal
El Gabinete de Seguridad informó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, el arma asegurada tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, estaría relacionada con agresiones entre grupos delictivos rivales de la región y reafirmó que el funcionario contaba con la protección de 14 elementos de la Guardia Nacional.
En conferencia de prensa, Omar García Harfuch, detalló que el alcalde independiente contaba con protección federal desde diciembre de 2024 y que tuvo un reforzamiento adicional en mayo pasado con elementos de la Guardia Nacional.
“Su seguridad inmediata era proporcionada por personal de la Policía Municipal de su confianza y la Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica, conforme a la petición del presidente municipal, además de dos vehículos oficiales para su resguardo”, señaló en conferencia.
El secretario federal relató que, alrededor de las 20:10 horas tras concluir un evento público en el centro de Uruapan, un hombre vestido con sudadera blanca y pantalón negro realizó al menos siete detonaciones con arma de fuego contra el alcalde Carlos Manzo, quien fue trasladado a un hospital en donde murió.
García Harfuch dijo que el hombre abatido por elementos de seguridad no contaba con identificación, por lo que la Fiscalía General del Estado se encuentra realizando los trabajos periciales correspondientes para su reconocimiento.