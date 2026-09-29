‘¡Fuera Inzunza!’: con 23 mil 500 firmas, activistas piden su renuncia al Senado y su desafuero

Con el grito de ¡Fuera Inzunza!, un grupo de activistas ingresó al Senado para entregar alrededor de 23 mil 500 firmas de ciudadanos que exigen la salida del senador Enrique Inzunza luego de los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos criminales.

De forma paralela, la Alianza Mexicana de Abogados solicitó de manera formal a la Cámara de Diputados que inicie un juicio de procedencia contra el legislador, con la intención de que le sea retirado su fuero constitucional.

Los activistas acudieron a la sede principal del Senado de la República, con un par de mantas y una caja de cartón con las más de 20 mil firmas recibidas a través de la plataforma change.org.

Su paso fue impedido en la entrada por personal de resguardo, pese a que los recibió la senadora del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez. Los activistas señalaron que la Mesa Directiva del Senado, presidida por el morenista Higinio Martínez, dio la indicación de que no ingresaran.

Minutos después, los abogados y activistas pudieron llegar al patio del Senado, donde dieron un mensaje. Ahí, Ricardo Beltrán Verduzco, de la Alianza Mexicana de Abogados, llamó a que el senador sinaloense se “someta a la ley”.

Las acusaciones de EU contra Inzunza

Enrique Inzunza fue señalado el 29 de abril pasado por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener vínculos con grupos criminales, al igual que otros nueve políticos de Morena en Sinaloa, incluido el gobernador, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya.

Desde ese día, Inzunza dejó de presentarse en el Senado, pese a que formaba parte de la Comisión Permanente. Volvió hasta el 1 de septiembre pasado, al inicio del nuevo periodo Legislativo. Explicó que no había acudido al Congreso por indicaciones del coordinador de Morena Ignacio Mier y anunció que se separaría de esa bancada pero seguiría respaldando las propuestas de esa coalición mayoritaria.

Ante cuestionamientos sobre la posibilidad de que el senador Enrique Inzunza pida licencia y renuncie a su escaño, tanto el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, como el presidente del Senado, Higinio Martínez, han respondido que el sinaloense tiene el derecho de mantenerse en el cargo que ganó en las elecciones de 2024.

Este martes, la activista Vania Pérez, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, reclamó que ningún legislador representante de los órganos directivos del Senado salió a recibir las firmas recopiladas a través de la plataforma change.org.

“Queremos que nuestro país y que Sinaloa esté libre de violencia”, dijo.

Finalmente, las firmas fueron entregadas a personal del Senado, que las haría llegar a la Mesa Directiva.