Fueron 23 los reos que se fugaron del penal de Puerto Vallarta el domingo

GUADALAJARA._ En medio de la jornada de violencia registrada el domingo tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, 23 internos del Penal de Puerto Vallarta se dieron a la fuga.

El Secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, informó que tras el pase de lista en el Centro Integral de Justicia Regional Costa Norte, en Puerto Vallarta, fueron 23 las personas privadas de la libertad que están evadidas y ya se hicieron los alertamientos correspondientes a las diferentes entidades federativas para su captura.

“Este hecho ocurrió lamentablemente cuando llegaron grupos criminales, hicieron algunos disparos a las instalaciones, con un vehículo derribaron un portón y es cuando lograron ingresar”, explicó.

El personal de seguridad, continuó, repelieron la agresión que se registró en ese momento.

Hernández González expuso que uno de los integrantes de la Policía Penitenciaria falleció cuando le estaban haciendo frente.

Posteriormente, añadió, se tuvieron conatos de riña al interior del penal y se mandó apoyo de diferentes corporaciones desde la zona metropolitana de Guadalajara, que fue complicado llegar hasta Puerto Vallarta.

“Ya está la situación bajo control, aún sigue personal de Derechos Humanos en el lugar, ya se hizo el pase de lista y prácticamente está restablecida la seguridad en el lugar, indicó.