$!‘Fueron años que el Infonavit era pura usura’: Sheinbaum destaca reestructuración de créditos impagables

Sheinbaum expuso ejemplos de trabajadores que habían cubierto varias veces el monto original de sus préstamos y todavía enfrentaban adeudos considerables, por lo que aseguró que su gobierno impulsó cambios para corregir esas condiciones y evitar que las familias continuaran pagando cantidades superiores a las que realmente debían. “Lo que estamos haciendo es justicia, porque ya habían pagado lo que tenían que pagar”, expresó.

“Miren lo que hoy se hace una realidad. Fueron años que el Infonavit era pura usura”, afirmó la Presidenta al referirse a los créditos hipotecarios que, durante administraciones anteriores, llegaron a convertirse en deudas difíciles de liquidar, incluso para quienes cumplían regularmente con sus pagos, pues en algunos casos los saldos aumentaban en lugar de disminuir.

La reestructuración de créditos impagables del Infonavit y el Fovissste , así como la eliminación de adeudos que durante años aumentaron pese a los pagos de los trabajadores, fueron algunos de los temas centrales del evento de Vivienda para el Bienestar encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en Chiapas, donde se expusieron los cambios aplicados a los esquemas de financiamiento de ambas instituciones.

Infonavit reestructura 4.8 millones de créditos; Chiapas concentra 45 mil casos

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que al inicio de la actual administración identificaron 4 millones 856 mil créditos impagables en el instituto, por lo que, siguiendo instrucciones presidenciales, se puso en marcha un proceso de reestructuración que, de acuerdo con el funcionario, quedó concluido para todos estos financiamientos desde el 31 de diciembre del año pasado.

En Chiapas, detalló, 45 mil familias ya cuentan con condiciones para resolver sus adeudos y pagar cantidades acordes con sus posibilidades económicas, mientras que otras 44 mil personas se beneficiarán con la liberación gratuita de hipotecas, una medida dirigida a quienes ya liquidaron sus créditos, pero no habían podido concluir el trámite debido a los costos que implica.

Para explicar el impacto de las reestructuraciones, la presidenta presentó el caso de Francisco Toledo Castellanos, quien solicitó un crédito de 79 mil pesos y, aunque a lo largo de los años había pagado 231 mil pesos, todavía debía 173 mil pesos. Tras la solución aplicada por el Infonavit, su saldo quedó en cero, por lo que ya no tiene adeudos con la institución.

Cancelación de adeudos y devolución de pagos excedentes

Sheinbaum también expuso el caso de Patricia Cervantes Pastrán, quien solicitó un préstamo de 104 mil pesos, pero después de pagar 338 mil pesos todavía debía un millón 132 mil pesos; con la reestructuración, explicó, su deuda quedó liquidada. Además, mencionó casos de beneficiarios del Fovissste a quienes, junto con la cancelación de sus adeudos pendientes, se les devolvieron cantidades que habían pagado de más.

Ante las críticas sobre el impacto financiero de estas medidas, la mandataria rechazó que la reestructuración represente un desfalco para el Infonavit y el Fovissste, pues argumentó que ambos organismos cuentan actualmente con mayores recursos. Insistió que los cambios buscan corregir las condiciones de financiamiento que durante años afectaron el patrimonio de los trabajadores y garantizar que paguen únicamente lo que corresponde.

Durante el evento se entregaron constancias de liquidación de créditos del Fovissste y documentos relacionados con la cancelación de hipotecas, mientras que la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en Chiapas se han mejorado las condiciones de crédito de 51 mil 200 personas: 44 mil 224 del Infonavit y 7 mil 70 del Fovissste, como parte de las acciones para dar certeza jurídica y financiera a quienes han terminado de pagar sus viviendas.