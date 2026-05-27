Fueron siete funcionarios de Sinaloa a declarar ante la FGR

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, que corresponde a la Fiscalía General de la República y no a su Gobierno informar sobre las comparecencias de funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa citados a rendir entrevistas ministeriales en el marco de la acusación de narcotráfico presentada por autoridades de Estados Unidos.

La Fiscal general Ernestina Godoy Ramos confirmó en la reunión del Gabinete de Seguridad que siete personas acudieron el martes a declarar ante el organismo federal.

“Le corresponde a la Fiscalía, no nos corresponde a nosotros. Es la Fiscalía quien tiene que informar sobre los procedimientos que están llevando a cabo en todos los casos donde ellos participan, particularmente en este caso de Sinaloa, y también el caso de Chihuahua”, sostuvo al ser cuestionada sobre la comparecencia del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sobre la falta de evidencia pública de que este se hubiera presentado a declarar.

Sheinbaum Pardo precisó que la FGR participó en la reunión del Gabinete de Seguridad y que Godoy Ramos reportó el número de personas que acudieron a comparecer, aunque no retuvo la cifra con exactitud.

“Nomás comentó... estuvo la Fiscalía en la mañana, que creo que fueron ocho a declarar o algo así, o siete, no sé, siete creo, ¿verdad? Pero le corresponde a la Fiscalía informar”, señaló.