Fuerza Naval del Pacífico invita a presenciar ejercicio anfibio en Manzanillo, Colima

MANZANILLO, Colima._ La Secretaría de Marina-Armada de México, por conducto de la Fuerza Naval del Pacífico, invita a la población en general a presenciar un ejercicio demostrativo que realizará personal de la Infantería de Marina, adscrito al Batallón Anfibio de Infantería de Marina Número Dos, en playa “Las Brisas”, en Manzanillo.

A través de un comunicado se informó que durante esta demostración, que se llevará a cabo el domingo 24 de abril a las 09:00 horas, el personal naval ejecutará maniobras tácticas que simulan la toma de una playa, mediante inserción aeromóvil con descenso desde aeronaves, así como inserción acuática desde embarcaciones tipo Zodiac; las cuales serán proyectadas desde el buque de apoyo logístico ARM. Usumacinta (A-411); para reflejar el alto nivel de adiestramiento, disciplina y capacidad operativa de los elementos de la Armada de México.

Este despliegue forma parte del “Ejercicio de Adiestramiento de Nivel Cinco”, un entrenamiento táctico de gran escala que la Fuerza Naval del Pacífico desarrolla en el litoral colimense, con el objetivo de fortalecer la interoperabilidad y la capacidad de respuesta ante diversos escenarios, contribuyendo al mantenimiento del Estado de Derecho, la defensa marítima y la protección de la población.