$!Fuerza Naval del Pacífico reporta patrullajes, aseguramiento y capacitación en febrero

En el ámbito operativo, unidades navales efectuaron recorridos de vigilancia en aguas del Pacífico mexicano, acumulando más de 14 mil millas náuticas navegadas y más de 276 mil millas bajo supervisión.

Durante febrero, la Secretaría de Marina–Armada de México, a través de la Fuerza Naval del Pacífico, realizó patrullajes marítimos, aseguró una embarcación semisumergible con presunta carga ilícita y llevó a cabo actividades de capacitación para su personal, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Marina.

Como parte de estas acciones, y dentro de la operación “Jaguar Frontera Sur”, bajo el control operativo de la Octava Región Naval, con sede en Acapulco, Guerrero, el buque ARM “Benito Juárez” (POLA-101) participó en el aseguramiento de una embarcación tipo semisumergible, en la que viajaban tres personas y que transportaba 179 bultos con presunto material ilícito.

En materia de adiestramiento, el Centro de Entrenamiento de Control de Averías y Contraincendio del Pacífico, el Centro de Capacitación y Adiestramiento Naval Operativo del Pacífico, así como los buques adscritos a este Mando Naval, desarrollaron durante el mismo periodo 22 cursos en distintos centros de capacitación naval, con la participación de 342 elementos, entre ellos 50 mujeres y 292 hombres.

Las actividades forman parte de las tareas de vigilancia, intercepción y preparación del personal naval en el Pacífico mexicano.