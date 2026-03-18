$!Fuerza Naval del Pacífico reporta patrullajes, aseguramiento y capacitación en febrero

Durante febrero, la Secretaría de Marina–Armada de México, a través de la Fuerza Naval del Pacífico, realizó patrullajes marítimos, aseguró una embarcación semisumergible con presunta carga ilícita y llevó a cabo actividades de capacitación para su personal, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Marina.
En el ámbito operativo, unidades navales efectuaron recorridos de vigilancia en aguas del Pacífico mexicano, acumulando más de 14 mil millas náuticas navegadas y más de 276 mil millas bajo supervisión.
Como parte de estas acciones, y dentro de la operación “Jaguar Frontera Sur”, bajo el control operativo de la Octava Región Naval, con sede en Acapulco, Guerrero, el buque ARM “Benito Juárez” (POLA-101) participó en el aseguramiento de una embarcación tipo semisumergible, en la que viajaban tres personas y que transportaba 179 bultos con presunto material ilícito.
En materia de adiestramiento, el Centro de Entrenamiento de Control de Averías y Contraincendio del Pacífico, el Centro de Capacitación y Adiestramiento Naval Operativo del Pacífico, así como los buques adscritos a este Mando Naval, desarrollaron durante el mismo periodo 22 cursos en distintos centros de capacitación naval, con la participación de 342 elementos, entre ellos 50 mujeres y 292 hombres.
Las actividades forman parte de las tareas de vigilancia, intercepción y preparación del personal naval en el Pacífico mexicano.