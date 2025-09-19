Fuerzas Armadas continuarán en puertos y aduanas, a pesar de ‘huachicol’, confirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las Fuerzas Armadas permanecerían al mando de los recintos fiscales de los puertos y aduanas del País, ello a pesar del supuesto involucramiento de mandos de la Secretaría de Marina en una red criminal de robo de combustible o “huachicol fiscal”.

”No se puede juzgar a una institución por el caso de elementos que cayeron en corrupción y en ilícitos”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina, en la cual también indicó que la participación de la Secretaría de la Defensa y la Semar en esas tareas había permitido, según ella, un aumento en la recaudación y una disminución en los niveles de corrupción.

Recordó que, durante la administración del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando la Semar asumió el control de la Administración del Sistema Portuario Nacional, los ingresos aumentaron en 250 mil millones de pesos de un año a otro.

”¿Cuál es la mejor prueba de que disminuye la corrupción cuando se toma el control? Pues que hay más recaudación”, señaló, quien también indicó que en lo que iba de 2025, la recaudación en aduanas había crecido casi 200 mil millones de pesos adicionales, lo que atribuyó al combate a la corrupción.

Agregó que, en caso de detectarse elementos civiles, militares o navales involucrados en ilícitos, se procedería legalmente, pero rechazó que eso implicaría señalar a toda la institución.

”Eso no quiere decir que toda la Marina, que todo el Ejército, que toda la Sedena, que las Fuerzas Armadas están involucradas en actos de corrupción. Eso no es cierto”, subrayó.

Al ser cuestionada respecto a si las Fuerzas Armadas permanecerían en los recintos fiscales, respondió que la Agencia Nacional de Aduanas tenía en la actualidad a un civil al frente, con apoyo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para la modernización del sistema.

Explicó que existía una plataforma que permitía dar seguimiento puntual a cada aduana, su recaudación, número de pedimentos y comparativos, respecto a meses y años anteriores.

”Esa es la mejor forma de darnos cuenta de que se está cumpliendo, porque el pago de impuestos por entrar a las aduanas se está llevando a cabo”, agregó.

Además, fue cuestionada respecto al presunto tráfico de armas registrado en la trama del “huachicol fiscal”.

Sin embargo, sostuvo que la carpeta de investigación de un buque que llegó a Altamira, Tamaulipas, a finales de marzo de 2025, sólo fue abierta por el delito de contrabando.

”No tengo la, es decir, no. La carpeta de investigación está abierta por contrabando de combustible y por falsificación del documento de aduanas. Ese es el origen de la carpeta de investigación”, respondió.

“En la carpeta también aparece, ¿usted nos confirma que también había armas?”, preguntó un reportero.

”Bueno, eso tendría que definirlo la Fiscalía, obviamente tendría que informarlo”, comentó la Presidenta.

“¿Parte de los marinos y elementos de las Fuerzas Armadas también estuvieron involucrados, además del combustible, también en el tráfico de armas?”, insistió el periodista.

”No está abierta por esa razón. Y la Fiscalía en todo caso tendría que informar y siguen las investigaciones y vienen todavía detenciones por lo que nos informa la Fiscalía”, agregó Sheinbaum Pardo.