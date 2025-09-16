$!Fuerzas Armadas desfilan, por primera vez, ante una Presidenta de la República

Unidades del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional participaron por primera vez en la historia de México, este 16 de septiembre, en un Desfile Militar ante la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. El General de División del Estado Mayor, Francisco Jesús Leana Ojeda, Comandante del Ejército Mexicano desde julio de 2025, fue el encargado de encabezar el Desfile Militar, edición en la que participaron 16 mil efectivos de diversos batallones operativos, regimientos, planteles militares y escuadrones aéreos.





La parada militar inició luego del pase de revista realizado por la Mandataria nacional, en la explanada del Zócalo. Acompaña de su Gabinete legal y ampliado, así como representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como de su esposo, Jesús María Tarriba Unger, la Presidenta de la República presenció el desfile, desde un templete, ubicado abajo del balcón principal del Palacio Nacional.





