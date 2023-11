“Se tenía un seguimiento de esta persona desde hace algún tiempo. participó en las agresiones de las que fue objeto el Ejército el 5 de enero, de hecho se hace una operación para su captura, pero no se tiene éxito. De este seguimiento se hace otra operación donde logra evadirse. Y finalmente tuvimos el resultado, la detención”, explicó Sandoval González.

“También en el mes de marzo [de 2023], si no me equivoco, de este año, él ordena la ejecución de ocho personas en Tamazula, que inicialmente había sido secuestradas, y posteriormente ordena su muerte”, afirmó.

Sandoval González detalló que en la captura de Pérez Salas participaron junto al Ejército, la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana.

“Todas las instancias se coordinaron con el trabajo de inteligencia y después con la parte operativa”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Oaxaca, el Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a Joe Biden, por el reconocimiento tras la captura de “El Nini”.

“Le agradecemos la mención, el reconocimiento, aclarar de que un distintivo del Gobierno que represento es el de que no hay relaciones de complicidad con nadie, no existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la de cuello blanco, nosotros representamos al pueblo de México y no hay impunidad para nadie, por eso estamos avanzando”, enfatizó.

“Ahora no se permite la asociación delictuosa entre autoridades y la delincuencia, sigue bien pintada la raya, vamos a continuar de esta manera, también ayudando al gobierno de Estados Unidos, sobre todo por razones humanitarias, porque padecen de una situación lamentable, es una pandemia lo del consumo del fentanilo, pierden la vida cien mil jóvenes por año”, finalizó.