El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que las Fuerzas Armadas mexicanas hayan intervenido en la detención de Joaquín Guzmán López y del capo sinaloense Ismael “El Mayo” Zambada, sin embargo no descartó que agentes estadounidenses hayan operado en México.

“No participó el Gobierno de México, o sea, no participaron las Fuerzas Armadas de México”, dijo.

“¿Descarta que las agencias estadounidenses trabajaron aquí?”, le preguntó un reportero.

“No, no puedo descartar eso, tenemos que esperarnos, tenemos que esperar a que nos informen cómo fue esta situación y lo mejor es la información, para que no se caiga en conjeturas, en especulaciones”, respondió.

“¿Hay posibilidades de una incursión de agentes de Estados Unidos a México para detener a estos personajes?”, le insistió el periodista.

“No se descarta, pero no hay pruebas [...] Lo que sí les podemos decir es que no participó el Gobierno de México”, insistió.

Además, el Presidente de México se refirió a las declaraciones de Frank Perez, abogado defensor de “El Mayo”, quien afirmó, el 27 de julio de 2024, que su cliente fue emboscado por Joaquín Guzmán López y llevado contra su voluntad a Estados Unidos.

El litigante del cofundador del Cártel de Sinaloa dijo que su cliente no se entregó, ni negoció con el Gobierno de Estados Unidos y que fue el hijo de su compadre el que lo traicionó.

“Joaquín Guzmán secuestró a mi cliente por la fuerza. Fue emboscado, arrojado al suelo y esposado por seis hombres con uniformes militares”, aseveró Perez a Keegan Hamilton, reportero del diario Los Ángeles Times y antes corresponsal de The New York Times.

Según un mensaje que el periodista compartió en su cuenta de la red social X -antes Twitter-, el abogado afirmó a Los Ángeles Times que Zambada García fue convocado a una reunión con Guzmán López.

“Zambada viajaba con un pequeño equipo de seguridad [...] Fue tomado por sorpresa, Zambada fue dominado por Guzmán López y sus hombres”, indicó el litigante. Luego, “El Mayo” fue atado de piernas y le colocaron una bolsa negra en la cabeza, según aseveró.

“Luego lo arrojaron a la parte trasera de una camioneta y lo llevaron a una pista de aterrizaje. Allí, Joaquín lo obligó a subir a un avión, le ató las piernas al asiento y lo llevó a Estados Unidos contra su voluntad. Las únicas personas en el avión eran el piloto, Joaquín y mi cliente”, declaró Perez.

“Los abogados dicen que un hijo de Joaquín Guzmán fue el que lo detuvo, esto dicen los abogados de Zambada, queremos saber si fue él [...], porque dice que con uniforme militar, ¿uniforme militar de México, de Estados Unidos, en qué sitio, en dónde?, cuestionó López Obrador.

“Nosotros tenemos confirmado que no participó ni el Ejército, ni la Marina ni la Guardia Nacional”, apuntó.

Explicó que aunque existían agentes estadounidenses en territorio mexicano para llevar a cabo acciones en contra del narcotráfico, no hubo informes respecto a las supuestas negociaciones que realizaron autoridades de Estados Unidos con Guzmán López para su entrega.

Confía en que no habrá enfrentamientos

Dijo confiar en que no habría enfrentamientos tras las capturas del hijo de “El Chapo” y de “El Mayo”.

“No hay nada que indique que pueda haber enfrentamientos y convocamos a que no haya enfrentamientos porque no es ese el camino, la violencia no, entonces esperar a que se tenga más información y darle la espalda a la violencia”, dijo.

”Saben que no resuelven nada con la confrontación, que van a ir a exponer la vida de otros seres humanos y que para qué sufrimiento de las familias, que no es el camino la violencia y yo confío en que no va a haber confrontación, lo deseo”, enfatizó.

“Además, le pido a todos que nos comportemos con responsabilidad y que apostemos a la paz, a la paz, nada más es cosa de que se aclare qué sucedió, que tengan confianza de que nosotros no vamos a ocultar nada”, abundó.

“Que tengan también la confianza de que nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, ni en México ni en el extranjero, además eso lo sabe la gente, aunque nuestros adversarios hagan campañas con propósitos políticos ideológicos”, finalizó López Obrador.