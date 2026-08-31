Fuerzas federales abaten al ‘R5’, jefe del Cártel de Los Reyes en Michoacán

Luis Enrique Barragán Chávez, “R5”, señalado como líder del Cártel de Los Reyes, murió durante la madrugada del 31 de agosto en un enfrentamiento con fuerzas federales en el municipio de Los Reyes, Michoacán, según confirmó el Gobierno estatal.

Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán, confirmó que el operativo fue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia Nacional y la Guardia Civil estatal.

El enfrentamiento en el que murió el presunto líder criminal se registró con personal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

“Están por confirmar información, es un operativo en donde hubo un enfrentamiento y estamos a la espera del reporte oficial que nos proporcionará la Fiscalía General de Justicia del Estado, ya están los agentes de Fiscalía en el lugar”, declaró Ramírez Bedolla en conferencia de prensa.

La Fiscalía estatal desplegó personal ministerial y pericial en el sitio para verificar la identidad de los restos localizados.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que condujera a la detención de Barragán Chávez, señalado por delitos contra la salud y trasiego de drogas.

El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional lo identificó como presunto jefe de sicarios del Cártel de Los Reyes, una facción de Cárteles Unidos designada por el Gobierno de Estados Unidos como organización terrorista extranjera.

Barragán Chávez, conocido también como “El Wicho” y “El Güicho”, fue señalado por autoridades como responsable directo de la extorsión sistemática contra productores de aguacate en los municipios de Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Cotija.

El grupo delincuencial que encabezaba es identificado como responsable de la ola de violencia y homicidios en Los Reyes, Peribán, Tocumbo y la zona limítrofe con Jalisco.

La muerte del “R5” ocurrió un mes después de la captura de Alfonso Fernández Magallón, “La Quiringua”, registrada el 1 de agosto durante otro operativo contra la organización, que derivó en bloqueos carreteros en distintos puntos del occidente de Michoacán.

Tras esa detención, Barragán Chávez quedó al frente de la estructura criminal.

Antes de incursionar en actividades delictivas, “R5” y “La Quiringua” participaron en grupos de autodefensa y operaban centros contra las adicciones que utilizaban para proteger a desertores de Los Caballeros Templarios.

Esos espacios se convirtieron después en centros de reclutamiento de jóvenes.

Según autoridades estadounidenses, Cárteles Unidos surgió como una alianza entre pequeños grupos criminales para prevenir la incursión de organizaciones de mayor tamaño, luego de la intervención del Cártel Jalisco Nueva Generación en esa zona de Michoacán.

Ramírez Bedolla añadió que existe un despliegue de agentes de seguridad en diversos municipios de la entidad enfocado en combatir la extorsión.

“Hay todo un despliegue para combatir y erradicar la extorsión en esta zona de Peribán, Los Reyes, Tingüindín, Tocumbo, Cotija, en la región occidente frontera con el estado de Jalisco”, detalló.