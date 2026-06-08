Fuerzas federales capturan en Puebla a ‘La Tripa’, líder criminal que se fotografió con Cuauhtémoc Blanco

Fuerzas federales detuvieron el 8 de junio en San Pedro Cholula, Puebla, a Homero Figueroa Meza, “La Tripa”, señalado como el líder del Comando Tlahuica, una de las principales células generadoras de violencia en Morelos, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, tras el seguimiento a diversas denuncias ciudadanas y trabajos de investigación, según un comunicado del Gabinete de Seguridad.

Al momento de su detención, al hombre de 47 años se le aseguró un arma de fuego corta, una identificación apócrifa, dosis de mariguana y cristal, así como un vehículo.

En el mismo operativo fue detenida Sandra León Varo, de 33 años. Ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que determinara su situación jurídica.

Figueroa Meza enfrenta vínculos con delitos de homicidio y extorsión en varios municipios de Morelos, entre ellos Ayala, Cuautla, Jantetelco, Yecapixtla y Zacualpan.

Según los informes de las autoridades federales, el detenido está relacionado con el asesinato en 2019 del activista y líder comunitario Samir Flores, y también habría pertenecido al Cártel Independiente de Acapulco, manteniendo alianza con el grupo criminal Guerreros Unidos-Los Acapulco.

La detención de “La Tripa” reactivó el debate político en torno al ex Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, actual Diputado federal de Morena, al recordar la fotografía filtrada a principios de 2022 en la que aparece el hoy detenido junto al entonces Mandatario estatal y otros líderes del narcotráfico en la iglesia de la Asunción de María, en el municipio de Yautepec.

En aquella imagen también figuraban Irving Eduardo Solano Vera, “El Profe”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos y detenido en 2021, y Raymundo Isidro Castro Santiago, “El Ray”, integrante del mismo grupo criminal, asesinado en el penal de Atlacholoaya en 2019.

Blanco intentó desvincularse del encuentro argumentando que, por su trayectoria como futbolista, solía tomarse fotografías con distintas personas sin conocer sus actividades.

Las autoridades federales, sin embargo, sostuvieron que la reunión al interior del recinto religioso no fue fortuita.

Además de sus presuntos nexos con el crimen organizado, Figueroa Meza se desempeñó como asesor jurídico en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca durante la gestión de Blanco como Alcalde de esa ciudad.

Las dependencias federales señalaron que con la captura de “La Tripa” se avanza en la construcción de la paz y en el combate a la impunidad en la zona centro del País.