Fuerzas federales capturan en Quintana Roo a líder de los Hell Angels

Fuerzas federales capturaron en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, al ciudadano canadiense Robert Skojo, identificado también en registros oficiales como Denis “N” o Robert “N” y señalado como líder y operador logístico de una organización delictiva trasnacional que operaba bajo la fachada del club de motociclistas “Hell Angels”. La detención se dio a conocer el 21 de octubre de 2026.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público con una orden de aprehensión con fines de extradición y una ficha roja vigente emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

La captura ocurrió tras el intercambio de información de inteligencia con la Real Policía Montada de Canadá y la ejecución de tres órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la ciudad de Cancún. Durante esas intervenciones, las corporaciones federales aseguraron dos armas largas, un arma corta, 1.3 kilogramos de marihuana, dos vehículos y un teléfono celular.

Las investigaciones internacionales ubican a Skojo como uno de los objetivos prioritarios de mayor nivel para las autoridades canadienses. Según las autoridades, la agrupación utilizaba la estructura del club para articular actividades clandestinas de tráfico internacional de cocaína, contrabando de armas de fuego, extorsión y delincuencia organizada.

Sobre el prófugo pesaba una condena en ausencia emitida por tribunales de Canadá por conspiración para el tráfico de drogas e incumplimiento de órdenes judiciales, tras no comparecer ante la corte. Su ficha de búsqueda lo describe con estatura de 1.83 metros, peso de 88 kilogramos, cabello castaño y ojos castaños.

La Real Policía Montada de Canadá mantiene vigilancia constante sobre este tipo de bandas de motociclistas fuera de la ley, a las que considera una amenaza a la seguridad pública por sus vínculos con el crimen organizado y el uso sistemático de la violencia.

Años antes de su localización en México, Skojo protagonizó otro operativo fronterizo, cuando su novia, la ex modelo de Playboy y Playmate del Año 2004, Colleen Shannon, intentó introducirlo de forma ilegal a territorio estadounidense. Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Swanton arrestaron a la mujer en la localidad de Burke, Nueva York, mientras conducía un automóvil Bentley Sedan propiedad de Skojo, pagado en su totalidad y valuado en 90 mil dólares.

Durante la inspección, las autoridades decomisaron el vehículo para su confiscación y aseguraron a Skojo 18 mil 700 dólares en efectivo, un collar valuado en 125 mil dólares y un reloj de 37 mil dólares. Por ese incidente, la ex modelo enfrentó cargos federales por tráfico de indocumentados, mientras diversas agencias de seguridad internacionales reforzaron el seguimiento de las operaciones y la movilidad del prófugo.

La situación jurídica del detenido será definida por la autoridad judicial, en tanto avanza el procedimiento de extradición solicitado por Canadá.