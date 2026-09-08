Fuerzas federales desmantelan 2 mil 771 laboratorios clandestinos en 24 estados

El Ejército mexicano y la Secretaría de Marina inhabilitaron 2 mil 771 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en 24 entidades del País desde octubre de 2024, informó el Gobierno federal durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, precisó que en esos operativos fueron asegurados más de 3 millones de litros y 900 toneladas de sustancias químicas empleadas para producir drogas sintéticas.

Reportó inicialmente 2 mil 700 inmuebles inhabilitados y el balance fue actualizado a 2 mil 771 en un video difundido posteriormente por la SSPC Federal.

“Un componente prioritario es el combate a la producción de la metanfetamina. En casi dos años, el Ejército mexicano y la Secretaría de Marina han inhabilitado 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en 24 estados de la República”, declaró.

En tierra fueron aseguradas 534 toneladas de droga, principalmente en operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de más de 2 toneladas de fentanilo y 9.5 millones de pastillas de esa sustancia.

En el mar, las operaciones de vigilancia de la Semar permitieron decomisar 88 toneladas de cocaína desde el inicio de la administración encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre esas acciones, García Harfuch destacó el aseguramiento de más de 8 toneladas de droga frente a las costas de Michoacán, que calificó como el mayor decomiso marítimo en la historia de la Marina mexicana.

Como parte de las operaciones realizadas en las últimas tres semanas, en Culiacán, Sinaloa, la Semar y la Fiscalía General de la República inhabilitaron un complejo clandestino de 5 mil 700 metros cuadrados, identificado como el segundo laboratorio de metanfetamina más grande localizado en la actual administración.

En el sitio fueron aseguradas más de 16 toneladas de metanfetamina y 10 toneladas de sustancias químicas.

En Guerrero, las fuerzas federales localizaron otros tres laboratorios clandestinos y decomisaron más de 7 toneladas y aproximadamente 25 mil 800 litros de sustancias y precursores químicos, además de reactores, condensadores, destiladores y otros equipos destinados a la producción de droga.

En Mexicali, Baja California, agentes federales aseguraron 120 kilos de pastillas de fentanilo, cantidad equivalente a unos 4 millones de comprimidos.

Desde el 1 de octubre de 2024, el Gabinete de Seguridad detuvo a más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto, según el reporte presentado por la mandataria nacional y su equipo de seguridad.