Fuerzas federales detienen a ‘Lexus’, presunto jefe de célula del Cártel del Golfo en Matamoros

Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron el 26 de febrero en el ejido Sandoval, al poniente de Matamoros, Tamaulipas, a Antonio Guadalupe “N”, alias “Lexus”, identificado por autoridades de seguridad como presunto responsable operativo de la “Operativa Ranger”, célula vinculada a la facción “Ciclones” del Cártel del Golfo.

El operativo, que se extendió desde las 06:00 hasta las 12:00 horas del mismo día, mantuvo a elementos del Ejército Mexicano custodiando los accesos al ejido mientras un helicóptero realizaba sobrevuelos de vigilancia sobre la zona.

Además de Antonio Guadalupe, también fueron detenidas varias personas presuntamente relacionadas con la estructura criminal, entre ellas un sujeto que, según una fuente policial, resguardaba una finca utilizada como refugio por un líder criminal que no fue capturado durante la acción.

El Municipio de Matamoros alertó a la población a través de sus redes oficiales durante el desarrollo del operativo.

“Se reporta situación de riesgo en el Ejido Sandoval. Las autoridades ya se encuentran atendiendo el hecho. Se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar la zona hasta nuevo aviso”, indicó el Gobierno municipal.

Según reportes oficiales difundidos en fuentes abiertas, en el operativo se aseguraron armas de alto poder, entre ellas fusiles Barrett calibre .50, lanzacohetes, granadas, cargadores, cartuchos, ponchallantas, equipo táctico, teléfonos y vehículos.

Autoridades de seguridad señalaron que la “Operativa Ranger” presuntamente brindaba seguridad armada a la facción de los “Ciclones”, liderada regionalmente por José Alfredo “N”, alias “El Contador”, uno de los mandos del CDG en la franja fronteriza de Tamaulipas.

A dicha célula se le atribuye participación en delitos de extorsión, secuestro, tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.

Fuentes de seguridad indicaron que “Lexus” habría sido detenido previamente en 2024 y posteriormente liberado, antecedente que la Fiscalía General de la República revisará en el marco de la integración del nuevo caso.

Los detenidos y el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que definirá su situación jurídica mientras las investigaciones para localizar a otros integrantes de la estructura criminal continúan en desarrollo.



Juez federal condena a 56 y 16 años de prisión a jefe de plaza y halcón del Cártel del Golfo en Zacatecas

Un juez de Distrito en Materia Penal de Tamaulipas condenó el 26 de febrero a dos integrantes del Cártel del Golfo que operaban en Zacatecas: el jefe de plaza en Fresnillo de Zaragoza, Gilberto López Morado, alias “El Pelón” o “La Madona”, recibió una pena de 16 años con 6 meses de prisión, mientras que Juan Jesús Chaires Alonso, alias “El Cachetón”, identificado como vigía en puntos carreteros, fue sentenciado a 56 años con 9 meses de reclusión, informó la Fiscalía General de la República.

López Morado fue hallado culpable de delitos contra la salud, delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Chaires Alonso, por su parte, fue sentenciado por delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud, secuestro y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Ambos fueron detenidos el 27 de junio de 2013 por elementos del Ejército Mexicano en un domicilio de la colonia Plan de Ayala, en Fresnillo de Zaragoza, Zacatecas, donde se aseguraron armas de fuego, cartuchos, mariguana y clorhidrato de cocaína.

Chaires Alonso contaba con un antecedente previo: había sido capturado en marzo de 2008 en Aguascalientes, Aguascalientes, aunque en aquella ocasión recuperó su libertad.

Según la FGR, López Morado cumple su condena en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13, ubicado en Oaxaca, en tanto que Chaires Alonso permanece recluido en el CEFERESO 17, en Michoacán.