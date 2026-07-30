Fuerzas federales detienen al ‘R1’, supuesto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Fuerzas federales detuvieron este 30 de julio a Ramón Ángel “N”, “R1”, señalado como el autor intelectual del homicidio del ex Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Con esta captura suman 31 personas detenidas por el crimen.

La detención se concretó tras meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación conjunta de la SSPC Federal y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

García Harfuch señaló que el detenido es identificado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, con operaciones en los municipios michoacanos de Apatzingán, Uruapan y Morelia, así como en el estado de Jalisco.

La organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga.

“Ramón Ángel ‘N’, alias ‘R1’, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del ex Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación”, informó en un mensaje difundido en redes sociales.

Agregó que las actividades de esa célula criminal han afectado directamente a productores, empresarios y familias de la región, donde la extorsión se ha mantenido como uno de los principales problemas de seguridad.

Manzo Rodríguez fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, realizado en el centro de Uruapan con motivo de las celebraciones por el Día de Muertos.

El entonces Alcalde se encontraba en una plaza pública cuando un hombre le disparó en siete ocasiones con un arma corta calibre 9 milímetros. El presunto autor material murió en el lugar.

La investigación derivada del ataque llevó a las autoridades hasta el hombre que habría girado las instrucciones para ejecutar el crimen, además de otros detenidos entre los que figuran escoltas del edil y un presunto coordinador del ataque identificado como Jorge Armando “N”, “El Licenciado”.

Sostuvo que la captura representa un avance en la estrategia del Gobierno federal, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia e investigación.