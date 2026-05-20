Fuerzas federales detienen en Guadalajara a ‘El Chipo’, presunto operador financiero del CJNG

Fuerzas federales detuvieron el 19 de mayo en Guadalajara, Jalisco, a José Elías Celis Contreras, “El Chipo”, presunto operador financiero de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, mando del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron a Celis Contreras junto con Jorge Ernesto Águila Corona, tras catear cinco inmuebles en las colonias Jardines de Santa Isabel, La Esperanza y El Salvador, en la capital tapatía.

Los agentes federales identificaron los domicilios posiblemente vinculados con el CJNG mediante investigaciones de campo orientadas a combatir los delitos contra la salud y la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, según informó la dependencia federal en un comunicado.

“Como resultado de los operativos, se aseguraron armas cortas, cartuchos, cargadores, un almacén con alcohol posiblemente adulterado, envoltorios con material sintético y con sustancias ilícitas; además, vehículos, equipos telefónicos, documentos, insumos químicos y recipientes de almacenamiento, así como maquinaria aparentemente utilizada para procesos de llenado y envasado”, precisó la FGR.

La dependencia federal indicó que, al momento de su captura, los agentes leyeron a los indiciados la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, con pleno respeto a sus derechos humanos.

Posteriormente, junto con los objetos asegurados, Celis Contreras y Águila Corona fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que definirá su situación jurídica.

Durante el periodo de retención, peritos especializados dictaminarán las características, cantidades y peso exactos de los objetos asegurados, así como la composición química de las sustancias halladas, según añadió la Fiscalía.

La detención de “El Chipo” representa un nuevo golpe a la estructura financiera del CJNG que operaba bajo el mando de Flores Silva, capturado el 27 de abril de 2026 en la comunidad El Mirador, en el municipio de La Yesca, Nayarit, en un operativo ejecutado por las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina.

Flores Silva se desempeñaba como jefe de seguridad de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder histórico del CJNG, muerto el 22 de febrero de 2026 en el municipio de Tapalpa, Jalisco, durante un operativo del Ejército Mexicano.

Esa circunstancia ubicaba a “El Jardinero” como uno de sus probables sucesores al frente de la organización criminal.

En el marco del operativo de captura de Flores Silva, fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron en Zapopan, Jalisco, a César Alejandro “N”, “El Güero Conta”, también señalado como operador financiero de “El Jardinero”.

A “El Güero Conta” se le atribuye el lavado de recursos mediante empresas y prestanombres, la adquisición de aeronaves, embarcaciones, casas y ranchos, así como inversiones en productoras de tequila.

Flores Silva permanece en el Penal del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde una Jueza federal lo vinculó a proceso el 4 de mayo de 2026 por los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Otra juzgadora concedió una suspensión de oficio que impide su entrega inmediata a Estados Unidos en tanto no se resuelva el juicio de amparo que el detenido interpuso contra el proceso de extradición.