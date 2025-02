Funcionarios de EU y México pactan en Washington fortalecer el combate al tráfico de fentanilo

La primera reunión binacional de alto nivel sobre seguridad se llevó a cabo este jueves en el Departamento de Estado en Washington, D.C., informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

“Fue una reunión muy positiva para avanzar en la seguridad de ambos países bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, cooperación sin subordinación y respeto a la soberanía. Se abordaron los temas de tráfico de drogas ilícitas, tráfico de armas, así como el intercambio de información en materia de inteligencia e investigación”, abundó la Cancillería mexicana en un comunicado.

En la reunión bilateral, los funcionarios federales de Estados Unidos y México presentaron los avances alcanzados en materia de incautaciones, detenciones y operativos desde la conversación sostenida entre los presidentes Claudia Sheinbaum Pardo y Donald Trump, el pasado 3 de febrero.

Asimismo, ambas partes acordaron una serie de acciones coordinadas en los dos países, en que se implementarían, en el transcurso de las siguientes semanas y meses, orientadas a fortalecer el combate al crimen organizado en ambos lados de la frontera, con el objetivo central de disminuir las muertes en ambos países por consumo de fentanilo ilegal y por uso de armas de fuego traficadas ilegalmente.

Además, los funcionarios federales mexicanos y estadounidenses pactaron mantener reuniones periódicas del Grupo de Trabajo de Seguridad Binacional de alto nivel, para revisar de manera continua los avances, así como mantener estrecha comunicación de forma permanente.

La delegación mexicana estuvo integrada por Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Omar García Harfuch, Ricardo Trevilla Trejo y Raymundo Pedro Morales Ángeles, titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores; de Seguridad y Protección Ciudadana; de Defensa Nacional; y de Marina, respectivamente.

Además de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República; Esteban Moctezuma Barragán, Embajador de México en EU; Marcela Figueroa Franco, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como el jefe de Unidad para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez.

Por parte del gobierno estadounidense, la delegación fue integrada por el Secretario de Estado, Marco Rubio; el Secretario de la Defensa, Pete Hegseth; la Fiscal General, Pam Bondi; Troy Edgar, consejero principal del Departamento de Seguridad Interior; el embajador Michael Kozak, subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental; y Katherine Dueholm, subsecretaria adjunta para México y Canadá del Departamento de Estado.

Así como por Mauricio Claver-Carone, enviado especial para las Américas del Departamento de Estado; Mark Johnson, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México; y Ricardo Pita, asesor principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Más temprano el mismo día, Kevin Hassett, director del Consejo Nacional de Economía de la Casa Blanca, indicó que el progreso logrado por México y Canadá durante las últimas semanas en la lucha contra los cárteles que fabricaban fentanilo, no fue tan impresionante como esperaba el Presidente Trump, por lo que los aranceles de 25 por ciento entrarían en vigor a partir del 4 de marzo de 2025.

“El progreso que se ha logrado hasta ahora, del que ya fuimos informados, no fue tan impresionante como esperaba el Presidente. Y creo que es por eso que tomó la medida que tomó”, dijo Hassett, durante una entrevista con televisora conservadora News Nation.

“Trump está centrado en resolver el problema del fentanilo. Y el problema del fentanilo en realidad está relacionado con 3 países. China fabrica los precursores, los envía a México y Canadá, donde los usan para fabricar fentanilo y luego lo envían al otro lado de la frontera”, abundó el director del Consejo Nacional de Economía de la Casa Blanca.

El mismo 27 de febrero, durante su conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció por incluir a China en un acuerdo para combatir el tráfico de fentanilo.

“Es parte del trabajo conjunto incluso con China porque, si el fentanilo, los precursores, vienen de China o de algún otro país asiático, pues tiene que haber un acuerdo para el control y el seguimiento de todo ello”, comentó.

La Mandataria nacional consideró que era necesario tener claridad respecto al origen de los precursores, su producción, dónde se consumía, qué cárteles lo comercializaban e incluso dónde se lavaba el dinero que producía el tráfico ilegal del opioide sintético.

“Entre los tres países tenemos que hacer este análisis, saber con tanta inteligencia que hay, pues vamos averiguando por dónde sale, por dónde entra, dónde se fabrica, cómo se distribuye; y eso nos va a dar mucha información para que cada quien en su país actúe de manera coordinada”, expresó.

Además, Sheinbaum Pardo sostuvo que México había realizado detenciones que le permitían afirmar que existía una entrada de fentanilo de Estados Unidos a territorio nacional.

“Nosotros tenemos detenciones de precursores que vienen de Estados Unidos a México y de fentanilo que viene de Estados Unidos a México. Entonces, como lo decía el otro día, ¿estamos seguros que los precursores y el fentanilo no entra directo a los Estados Unidos?”, cuestionó la Presidenta.

“Por eso es recíproco todo y por eso la reciprocidad en la relación bilateral nos toca hacer una parte, Estados Unidos le toca hacer su parte, a Canadá le tocará hacer su parte, pero siempre buscando la coordinación, la colaboración en el marco de nuestras soberanías. Por supuesto que vamos a colaborar no queremos que el fentanilo no solo no llegue a Estados Unidos, sino que no llegue a ningún lado”.