$!Funcionarios de seguridad de México se reúnen con director del FBI; se lleva a dos detenidos

MÉXICO._ Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República se reunieron con el director del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, Kash Patel. El encuentro, celebrado este 22 de enero, forma parte del mecanismo de entendimiento alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos y los acuerdos de cooperación internacional.

De acuerdo con un comunicado, el funcionario estadounidense sostuvo dos reuniones de trabajo, una con el equipo de la SSPC, a cargo de Omar García Harfuch, y posteriormente con personal de la FGR, que encabeza Ernestina Godoy. Durante los encuentros, dice el reporte, se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países.

Asimismo, se acordó continuar el trabajo coordinado en beneficio de ambas naciones, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial. El comunicado señaló que las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto, y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados relevantes en la detención de objetivos prioritarios.