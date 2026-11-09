$!Fundación Telmex Telcel realiza mayor jornada de cirugías de cataratas

MÉXICO._ La Fundación Telmex Telcel culminó la mayor jornada gratuita de cirugías de cataratas en México, realizando 2 mil 500 intervenciones del 4 al 7 de noviembre en Coacalco, Estado de México. El esfuerzo, coordinado con la Academia Mexicana de Cirugía y DIF Coacalco, benefició a pacientes de 11 entidades, reportó la fundación en un comunicado. Para hacer posible este esfuerzo sin precedentes, se habilitaron 16 quirófanos que trabajaron de manera simultánea.





El operativo reunió a 50 profesionales de la salud, incluyendo cirujanos, oftalmólogos de apoyo y personal de enfermería. Las cataratas son una condición ocular que limita la visión y la autonomía de quienes las padecen. La cirugía es el método para mejorar la capacidad visual de los afectados, facilitando actividades cotidianas como leer, desplazarse y retomar tareas personales o productivas.





La cuarta Campaña de Cirugías de Cataratas se llevó a cabo en coordinación con la Academia Mexicana de Cirugía y el DIF Coacalco, indicó Fundación Telmex Telcel en un comunicado. La iniciativa benefició a personas provenientes de Veracruz, Morelos, Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y Guanajuato. Entre el equipo médico que realizó la jornada se encontraron Priscila Cruz, Elena Barraquer, Gerardo Valvecchia, Óscar Cervantes y Neto Rosatelli, con la participación de especialistas de México, España, Brasil, Argentina y República Dominicana. El operativo contó con 19 cirujanos, 18 oftalmólogos de apoyo y 13 integrantes del personal de enfermería.



